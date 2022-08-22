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Общество Криминал В Монреале задержан поджигатель, пострадавший от огня при попытке поджечь магазин
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Пожарная машина в Монреале. Фото из газеты Метро.

В Монреале задержан поджигатель, пострадавший от огня при попытке поджечь магазин

Megan Jorgensen Авг 22, 2022 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Общество Оставить комментарий 300 Просмотров

 В Монреале задержан человек, который пытался поджечь магазин, но что-то пошло не так

На сей раз поджигатель попал в руки полиции, которой остаётся выяснить причины поджога. После того, как преступника подлечат в больнице.

В ночь на понедельник, а именно в 4 часа утра, пожарные и полиция, прибывшие по срочному вызову к магазину, расположенному в монреальском районе La Petite Partie, на углу улиц Saint-Zotique и Saint-Valier, обнаружили в помещении заведения мужчину, который получил серьёзные ожоги. Мужчина был тут же отправлен в больницу, где врачи преприняли все усилия для спасения жертвы.

С другой стороны, следователи осмотрели место пожара, пытаясь восстановить обстоятельства происшествия, и они практически уверены в том, что жертва одновременно является и виновником поджога – человек проник в магазин, аккуратно разбив витрину, и облил горючим веществом полы, полки и стены. После этого он поджёг помещение, но из-за вспыхнувшего огня, который тут же охватил зал, он получил ожоги и потерял сознание. Если бы пожарные не прибыли тут же, буквально через минуту (повезло!), то сгорели бы и магазин, и сам поджигатель.

И хотя официально рано с уверенностью говорить о том, что пострадавший и был поджигателем, но практически сомнений в этом у следователей нет, а вот причина, по которой кто-то принял решение сжечь магазин, пока неизвестна, но следователи надеются, что они сумеют установить истину.

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