Экспорт агропродукции из Канады на старте сезона уступает прошлогодним показателям

По данным аналитиков Statistics Canada, Канада с начала 2022 года экспортировала 759,5 тыс. тонн зерновых, зернобобовых и масличных культур, что на 41% уступает показателю в аналогичный период прошлого сезона (1,27 млн тонн).

В частности, экспорт пшеницы сократился на 33% в год до 533,3 тыс. тонн, пшеницы дурум – на 70% до 69,4 тыс. тонн, канолы – на 94% до 11,3 тыс. тонн.

В то же время объемы отгрузок в период с 8 по 14 августа несколько увеличились – до 393,8 тыс. тонн по сравнению с 362,9 тыс. тонн на прошлой неделе. Так, за указанный период Канада увеличила экспорт пшеницы – до 298,4 тыс. тонн против 234,8 тыс. тонн на прошлой неделе и пшеницы дурум – до 58,8 тыс. тонн. Вместе с этим экспорт ячменя сократился до 6,3 тыс. тонн, овса – до 8,9 тыс. тонн, кукурузы – до 9,7 тыс. тонн, канолы – до 2,9 тыс. тонн, соевых бобов – до 3,7 тыс. тонн.

Продовольственная обстановка, несмотря на смягчение кризиса с экспортом с Украины, остается напряженной из-за экстремально высоких температур во многих регионах, следует из августовского прогноза Минсельхоза США. Волна засух грозит потерей шестой части урожая кукурузы в ЕС, а потери по всему миру могут составить почти 40 млн тонн, это более 3% ее мирового производства. Самый же существенный спад производства — у подсолнечника: его урожай снизится на 6 млн тонн, или на 11%. Пшеница пострадает не так сильно.

По материалам : https://www.oilworld.ru/