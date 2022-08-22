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Новости Германия предложила Канаде сотрудничать в построении водородной экономики
Фото: https://www.pexels.com/

Германия предложила Канаде сотрудничать в построении водородной экономики

Виктория Христова Авг 22, 2022 Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Политика, Экономика Комментарии к записи Германия предложила Канаде сотрудничать в построении водородной экономики отключены 173 Просмотров

Германия планирует тесно сотрудничать с Канадой в построении водородной экономики, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе своего визита в Монреаль, 22 августа пишет газета Stuttgarter Zeitung.

 

«Страна Канада  обладает такими же богатыми природными ресурсами, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», — сказал Шольц по прибытию в Монреаль.

«Это открывает новые сферы сотрудничества. В частности, мы хотим тесно сотрудничать в построении водородной экономики», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Напомним, Шольц находится с визитом в Канаде вместе с вице-канцлером и министром экономики ФРГ Робертом Хабеком в сопровождении бизнес-делегации. После прибытия в Монреаль Шольц встретился за ужином с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Дальнейшие политические переговоры между лидерами двух стран запланированы на сегодняшний день. В ходе визита планируется подписание соглашения о более тесном сотрудничестве в области производства и транспортировки водорода.

Кроме того, речь пойдет о поставках в Германию сжиженного природного газа (СПГ) и добыче в Канаде минералов и металлов, таких как никель, кобальт, литий и графит. Шольц подчеркнул, что за пределами Европейского Союза у Германии вряд ли найдется другая страна, с которой ее связывают такие тесные и дружеские отношения, как с Канадой.

«У нас не только общие ценности, но и схожий взгляд на мир», — подчеркнул бундесканцлер.

 

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