Канада отказала Европе в помощи с поставками газа

Канада не может оказать значительную поддержку Европе с поставками газа в краткосрочной перспективе. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Он добавил, что намерен обсудить вопрос помощи ЕС с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который прибыл в Канаду накануне, 21 августа.

“Честно говоря, мы не очень многое можем сделать в краткосрочной перспективе, чтобы помочь с приближающимися зимними трудностями”, — честно сказал Трюдо. По словам премьер-министра, он намерен обсуждать вопрос помощи Европе со стороны Канады с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон поспорил с послом Украины Юлией Ковалив по поводу «Северного потока». По его словам, транзит газа через Украину не может быть альтернативой данному трубопроводу. Кроме того, министр указал на риски, связанные с проведением спецоперации, а также на возможность того, что Россия может сократить прокачку топлива через Украину.

Газовые фьючерсы в Европе в пятницу вечером подскочили в цене выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Европейский рынок столкнулся с газовым коллапсом. Эксперты связывали его с ограниченным предложением со стороны основных поставщиков, низким уровнем заполненности в Европе подземных хранилищ газа (ПХГ) и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.

Договорятся или не договорятся главы двух стран – узнаем в ближайшее время. Олаф Шольц вчера приземлился в нашем городе. Переговоры начались.