Полное руководство по мини-домам в Канаде в 2022 году

Волна мысли “жить по-крупному в крошечном доме” начинает привлекать все больше и больше канадцев. Сборные мини-дома, как следует из названия, представляют собой небольшие дома, конечной целью которых является сокращение жилой площади.

В свою очередь, они позволяют сэкономить большие суммы денег. Идея звучит заманчиво, поэтому давайте вместе выясним, действительно ли это того стоит и как сделать решительный шаг.

Что такое мини-дом?

Мини-дом может похвастаться роскошью дизайна так, как вы его себе представляете. Мини-дом отвечает только потребностям более минималистичной жизни или требует меньше места.

Таким образом, концепция может объединять несколько типов различных поверхностей: мини-дом может быть сборным или построен обычным способом. Он может быть подвижной или на колесах. Вот несколько примеров самых известных мини-домов:

На фундаменте

Будучи более традиционной моделью, этот тип мини-дома нельзя перемещать. Обычно их площадь составляет менее 500 квадратных футов, но они дороги, потому что они прочные.

Вагончик

Многие канадцы предпочитают устанавливать свои крошечные дома на колесах из-за правил, действующих в их муниципалитетах. Эти трейлеры, как правило, меньше стационарных, и их легко перемещать.

Переносные мини-дома

Гибрид стационарного и мобильного мини-дома. Он часто находится на сваях, и его можно время от времени перемещать, но он немного сложнее, чем мобильный.

Сборный дом это все еще возможно

Для тех, кто предпочитает не проектировать мини-дом с нуля, есть готовые варианты. Производство осуществляется на заводе, а сборка – на строительной площадке.

Срок сдачи домов этого типа будет зависеть от нескольких параметров, таких как площадь дома, тип используемых материалов и желаемое внутреннее оборудование. В случае мини-домов вариант сборного дома, как правило, более практичен, и переезд можно осуществить быстро.

Несмотря на то, что дизайн сборных мини-домов не всегда оригинален, у вас всегда будет преимущество в расширении или преобразовании. Еще одно преимущество заключается в том, что нам комфортно с тем, что мы собираемся приобрести, потому что мы можем знать, что мы собираемся купить, еще до того, как мы это купим.

Мини-дома есть не везде

Канада не везде разрешает мини-дома. Все больше муниципалитетов принимают дома небольшого размера, обычно менее 700 квадратных футов.

С другой стороны, чтобы это было регламентировано, они выделили районы и участки земли исключительно для мини-домов. Это означает, что нужно искать подходящее время, чтобы найти правильный адрес.

В большинстве случаев это сельская местность, поэтому вы должны быть готовы переехать и вести относительно другой образ жизни. Необходимо проверить строительные нормы и правила каждой провинции.

Что касается Квебека, можно найти на сайте Квебекского движения мини-домов карту для людей, которые ищут, где поселиться.

Сколько стоят мини-дома в Канаде?

Конечно, приобретение мини-дома обходится намного дешевле, но переход может занять больше времени и денег, чем можно было бы подумать. Необходимо учитывать все параметры, которые вступают в силу. Цены могут зависеть от того, выберем ли мы сборный мини-дом или предпочтем построить его самостоятельно.

Сборные дома, очевидно, стоят дороже, но покупателю не нужно беспокоиться о ремонте и строительстве, поскольку дом новый и готов к заселению. Сборные мини-дома стоят в среднем от 80 000 до 150 000 канадских долларов.

В то время как мини-дом, построенный самим владельцем, может стоить не более 40 000 канадских долларов. В этом случае можно представить себе его жилище и адаптировать его к своему воображению и потребностям.

Тем не менее, мы должны проверить, как мы можем построить свой собственный мини-дом, соблюдая правила своей провинции. Например, чтобы получить разрешение на строительство в своем муниципалитете, план мини-дома должен соответствовать муниципальным нормам.

Ни в коем случае нельзя забывать, что для мини-домов требуется индивидуальная мебель в зависимости от площади поверхности. Лучше всего использовать пространство на максимальной высоте и максимально использовать те несколько квадратных футов, которые у нас есть. Поэтому в случае переезда из квартиры необходимо учитывать дополнительные расходы на новую мебель.

Финансировать свой мини-дом не так просто

Мини-дома не требуют огромных вложений, поэтому банки нелегко предоставляют финансирование. Причина проста: критерии оценки отличаются от традиционных домов.

Большинство домов приобретается в ипотеку, что позволяет банкам перепродавать недвижимость в случае невыплаты сроков ее погашения. Ипотека редко применяется к мини-домам, особенно к трейлерам.

Причина в том, что, в отличие от недвижимости, стоимость которой со временем растет, мини-дома не приносят прибыли в долгосрочной перспективе. Таким образом, единственный выход-попытаться получить личное финансирование в банках.

Является ли мини-дом правильным выбором для меня?

Приобретая мини-дом, вы должны быть готовы распрощаться со своей обычной мебелью. Поэтому домовладельцы вынуждены проявлять творческий подход, когда дело доходит до обустройства своих помещений.

Такой образ жизни трудно приспособить для семей с большим количеством членов. Детям нравится иметь так много игрушек для развлечения!

Также было бы плохой идеей иметь мини-дом, который передвигается на колесах, в то время как его дети должны чувствовать себя в безопасности, будь то в своих школах или в окружающей среде в целом.

С другой стороны, если это человек или пара, которые хотят вырваться на свободу и придерживаться минималистского стиля, мини-дом может быть идеальным выбором. Это также идеально подходит для пенсионеров!

Мини-дома можно найти по всей Канаде, даже в крупных городах. Но районы, которые этому посвящены, часто находятся далеко от центра.

Кроме того, поэтому вы должны быть довольны изменениями, которые происходят с переездом города. Образ жизни совершенно меняется, так что об этом нужно серьезно подумать.

Говоря о переезде и кварталах за городом, мы не должны забывать о своей работе. Мини-дома чаще всего подходят для людей, которые работают удаленно, или для тех, кто вынужден постоянно перемещаться. Для людей, вышедших на пенсию, наслаждаться душевным спокойствием, живя в тихом месте, может быть еще более заманчивым.

Сообщество мини-домов, да, оно существует!

Помимо того, что они разделяют очарование и дружелюбие мини-домов, сообщества также служат для того, чтобы сделать пребывание в них еще более удобным и легким. Большинство сообществ мини-домов стремятся сократить свой углеродный след, поэтому жители полагаются на собственное производство продуктов питания, а не на промышленные товары.

Есть такие, кто даже ездит на автомобилях, чтобы передвигаться по пригородам. Людям, желающим переехать в Квебек, следует проконсультироваться с такими сообществами, как l’Espace Pur Mini-Maisons и Au pied du Mont-Ham.

После того, как вы выбрали модель и место для своего мини-дома, вы также должны подумать о его страховке. Когда его небольшое жилище куплено в ипотеку, оно должно быть покрыто обычной страховкой домовладельца. Можно сэкономить сотни долларов в год, сравнивая цены, прежде чем застраховать свой мини-дом. Остальное на данный момент-это просто развлечение и эстетика в стиле Pinterest.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы