Против Омикрона: в Канаду приедет ещё 12 миллионов доз вакцины Модерна

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Компания Moderna Inc. сообщила в понедельник, что поставит в Канаду 12 миллионов доз своей прививки от COVID-19, адаптированной для борьбы с вариантом коронавируса Omicron.

В прошлом году правительство Канады заключило с компанией соглашение о поставках вакцины против COVID на 2022 и 2023 годы. При этом контракт разрешает доступ к новым версиям вакцины.

Канада договорились с Moderna “преобразовать” шесть миллионов доз вакцины компании против COVID-19, нацеленной на исходный вирус, на бивалентную вакцину, эффективную против варианта Омикрон.

Кроме того Канада закупит дополнительно 4,5 миллиона доз вакцины с компонентом от Омикрона, а также перенесет поставку 1,5 миллиона доз бивалентной вакцины с 2023 по 2022 год.

Несмотря на то, что существующие вакцины против COVID-19 продолжают обеспечивать защиту от госпитализации и смерти, эффективность вакцин снижается по мере мутации вируса.

В июне Moderna заявила, что данные испытаний показали, что введение четвертой дозы вакцины, адаптированной к варианту, в восемь раз усиливает нейтрализующие вирус антитела против Омикрона.