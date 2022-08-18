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Все на привику! Стройными рядами!

Квебек активно выписывает штрафы за поддельные сертификаты о вакцинации

Olga Fedak Авг 18, 2022 COVID-19, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Политика Оставить комментарий 53 Просмотров

Правительство провинции пообещало не вводить новые ковидные ограничения этой осенью, но призвало всех жителей получить бустерные прививки от COVID-19.

За последние недели было наложено не менее десятка штрафов на людей, которые пытались получить или использовать поддельные документы о прививках в Квебеке. Санкции приняты после многочисленных расследований, проведенных провинциальным антикоррупционным отделом (UPAC).

Организация объявила о начале расследований различных мошеннических схем, связанных с использованием, изготовлением или распространением поддельных паспортов вакцин по всему Квебеку ещё прошлой зимой.

Комиссар по борьбе с коррупцией предупреждает, что в ближайшее время ожидается передача новых дел о нарушениях, при этом 200 дополнительных файлов уже переданы в прокуратуру Короны (DPCP).

Правонарушения связаны с Законом об общественном здравоохранении во время пандемии COVID-19 и предусматривают штрафы в размере от 1000 до 6000 долларов.

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