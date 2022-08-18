Столкновения полиции и сторонников теории заговора в Онтарио. Есть раненые и задержанные

Серьёзный инцидент в Онтарио, где противники вакцинации, сторонники теории заговора и движения QAnon напали на полицейское управление города Петерборо

Столкновение между полицейскими и противниками вакцинации, отрицающими пандемию. Есть раненые и задержанные.

Полиция города Петерборо (Peterborough) в провинции Онтарио задержала трёх сторонников главного лидера движения сторонников заговора в Канаде, госпожи Романы Дидуло (Romana Didulo). Всем троим предьявлено обвинение в нападении на полицейский участок. Более того, во время инцидента несколько человек были ранены, в том числе, по меньшей мере один из нападавших находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Предводитель группы, напавшей на управление полиции горда, сама мадам Романа, задержана не была по причинам, понять которые можно из фактов её биографии (см. ниже).

Романа Дидуло и её сторонники придерживаются крайних взглядов по отношению к вакцинации. Они решительно отрицают существование Ковида-19, осуждают вакцинацию, как меру, придуманную политиками и теневым правительством с низменными целями. Все они поддерживают движение QAnon (широкое движение сторонников заговора).

Всего в полицейский участок ворвались около 30 человек. Нападающие ворвались в здание и попытались захватить его, чему помешали полициейские.

Но нападавших это не остановило и они громогласно заявили, что все полицейские находятся под арестом по обвинениям в поддержке вакцинации и в неподчинении ныне правящей королеве Канады, госпоже Романе Дидуло, которая, по их словам, получила королевский титул по всем правилам закона после казни королевы Елизаветы Второй, приговорённой к смерти за преступления против человечества (но власти скрыли, разумеется, этот вопиющий факт).

В конце концов, группу разогнали, трёх человек арестовали, а сама Романа укрылась в местном кемпинге, где раздаёт сторонникам (“ученикам”, как она их называет) сардины и овощи, провозглашая пришествие нового порядка.

Ещё в июне 2021 года Романа Дидуло призвала сторонников подавать в местные суды на аптеки, на полицию, на фармакомпании за то, что те “выдумали Ковид и несуществующую пандемию”. Призыву последовали сотни её сторонников, которые либо подали заявления в суд, либо предьявили аптекам и полицейским управленям поддельные вызовы в суд, препятствуя работе этих учереждений. На платформе Телеграм, где у дамы более 70 тысяч подписчиков, она лично призывала совершать нападения на медперсонал, который проводит вакцинацию. Несколько раз она призывала к “физической ликвидации” политиков, которые поддерживают вакцинацию.

Мадам Романа Дидуло родилась и на Филиппинах в конце шестидесятых годов (точная дата рождения широкой публике неизвестна). В юном возрасте родители привезли девочку в Канаду. Несколько лет назад она объявила себя “королевой Канады”, заявив, что королева Елизавета Вторая на самом деле мертва – она была приговорена к смерти и казнена за преступления против человчества. А госпожу Дидуло выбрали на пост корелевы (по словам самой героини) руководители движения QAnon, так как все они признали её право на царствование. Романа Дидуло живёт в Виктории (Британская Колумбия), город, который она провозгласила новой столицей Канады.

Она предупредила всех подданных, что любое оскорбление в адрес здравствующей королевы (Романы) повлечёт за собой тюремное заключение сроком на тридацать лет. Она и её сторонники скрупулезно ведут списки клеветников и недоброжелателей, которые осмеливаются оспаривать право Романы на трон. Вот эта женщина стоит во главе движения “антиваксеров” Канады, и именно её неоднократно задерживали власти по обвинениям в незаконной деятельности. Впрочем, пока дело обходится психиатрической экспертизой, результаты которой сама Романа Дидуло и её сторонники не признают, заявляя, что экспертиза является частью клеветнической кампании против героини.

Наконец, Романа Дидуло и группа её последователей попыталась занять здание полицейского управления города Петерборо, в Онтарио, обвинив местную полицию в потворстве “вакцинации”, что и вызвало нынешние задержания.

Всё же, по нашему мнению, здесь не полиция должна действовать, а врачи (речь у нас о Романе Дидуло и её последователях, а не о серьёзных противниках вакцинации, аргументы которых могут заслуживать внимания).

Всё это было бы смешно и одновременно грустно, в связи с состоянием здоровья самой героини и её “учеников”, если бы противостояние сторонников и противников вакцинации не ширилось бы и не принимало с каждым днём всё более серьёзные масштабы. Напомним, что у лидера – госпожи Романы Дидуло, 70 тысяч подписчиков только в Телеграме. Большая часть этих лиц обращается к ней по всем правилам – “Ваше Величество” и, судя по всему, люди верят в её предназначение. Всё больше людей всерьёз утверждают, что пандемия – миф, вакцинация вредна, а королева Канады Романа Дидуло возглавляет светлые силы. Вряд ли стоит удивляться происходящему – обстановка психоза двух последних лет не способствует успокоению нервов канадцев.