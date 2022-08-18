Ватикан блокирует расследование сексуальных домогательств со стороны квебекского кардинала

Кто хуже – трогающий женщин за ягодицы священник, или врач, который заигрывает с пациентками? Врача уволили очень быстро.

Папа Франциск заявил в четверг, что не видит достаточного количества доказательств, чтобы начать официальное церковное расследование обвинений в сексуальных домогательствах против известного кардинала Квебека.

Кардинал Марк Уэлле, советник Папы, был обвинен в сексуальных домогательствах в рамках группового иска, поданного ранее на этой неделе в Верховный суд Квебека. Женщина, идентифицированная как “Ф”, обвиняет кардинала в том, что он провел рукой по ее спине и прикоснулся к ее ягодицам на мероприятии в Квебеке более 20 лет назад.

В январе 2021 года женщина написала письмо Папе Франциску относительно Уэлле. Она получила ответ, что Папа поручил отцу Жаку Серве провести предварительное расследование ее утверждений.

Маттео Бруни, директор пресс-службы Святого Престола, опубликовал в четверг заявление со ссылкой на Серве, который сказал: “Нет оснований для начала расследования сексуального насилия над личностью Ф. со стороны (кардинала) Уэлле”.