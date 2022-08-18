В Монреале горит Театр Нового света

И каждую неделю в городе горят автомобили.

С утра четверга пожарные Монреаля борются с огнем в Театре дю Нуво Монд в центре города.

Чиновники говорят, что пожар произошел в части реконструируемого здания на пересечении улиц Sainte-Catherine Ouest и Saint-Urbain, в самом сердце Картье-де-Спектакль – главного культурного района Монреаля.

По словам пожарных, пока рано говорить о том, есть ли пострадавшие, что стало причиной возгорания, а также оценивать масштабы ущерба.

Жителей просят избегать этого места, так как из-за пожара много дыма.

Вокруг здания установлен периметр безопасности. Заблокированы улицы, ведущие к бульвару Рене-Левеск, между улицами Сен-Урбен и Жанна-Манс.

Театр дю Нуво Монд работает с 1951 года в здании, построенном в 1912 году.