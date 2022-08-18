Положение на Кубе обостряется, хотя в туристических зонах пока спокойно, но ожидать улучшения не стоит

Стоит ли иностранным туристам волноваться из-за положения на Кубе, где с каждым днём ситуация всё более обостряется

Экономический и политический кризис на Кубе. Мир внимательно следит за положением в стране.

Куба переживает невиданный по глубине экономический кризис, который не только отражается на повседневной жизни жителей страны, но и на туристах. Настроения в народе депрессивные, горькие и грозные.

По всей стране (напомним, страна с тропическим климатом) электричество веерно отключается каждый день, причём регулярно на 20 часов в день (хотя чаще на 6-10-12 часов). Продукты, которых и так не хватает (в стране карточная система распределения), портятся на жаре немедленно, спекулянты взвинчивают цены на продукты, доставляемые ими из-за рубежа (правительство разрешило челнокам ввозить товары, к тому же, много продуктов доставляется по гуманитарной линии из соседних стран (Мексика, США, страны Карибского бассейна), чтобы получить доступ к которым, опять же, нужен “блат”.

Многие кубинцы пытаются с острова бежать (хотя сегодня ограничения на выезд практически отменены, но получить паспорт стоит дорого по местным меркам, а главное, никто не хочет давать кубинцам гостевые визы из опасений, что те останутся в стране беженцами). Поэтому люди бегут нелегально, переплывая сотню километров до США на лодках, плотах и даже связках автомобильных шин. В 2022 году, по сообщениям соответствующих служб США, в страну прибыло таким способом 178 тысяч беженцев с Кубы (население которой составлят 11 миллионов человек). И речь только о тех, кого не поймали на подходе к территории США – тысячи и тысячи кубинцев, перехваченных в океане службами береговой охраны США отправляются назад на Кубу (правительство дало обязательство не репрессировать таких лиц). И эти цифры не учитывают десятки тысяч кубинцев, приплывших на лодках в Мексику, и, к сожалению, сотен, погибших в море во время попытки бежать.

Цифры беженцев с Кубу побили все рекорды – включая все предыдущие волны бегства с острова.

Но все эти цифры – лишь верхушка айсберга, показывающая остроту ситуации. Огромное большинство жителей уехать не может, хотя кто-то уезжает легально (от известных спортсменов до влиятельных блогеров). Большая часть населения остаётся в стране, но люди уже не могут терпеть. Каждый день приходят всё новые и новые сообщения о стихийных массовых протестах – женщины выходят на улицы и бьют ложками по днищам пустых кастрюлек, требуя еду. Каждый раз, когда свет отключается (часто неожиданно), народ выходит на улицы, и всё чаще слышны антиправительственные лозунги.

Всё больше столкновений между протестующими и группами поддержки власти, которые обвиняют протестующих в “действиях по указке ЦРУ”, что вызвает всеобщий смех, конечно.

После недавней катастрофы на нефтекомплексе в провинции Матансас ситуация обострилась ещё больше. Каждые пару дней приходят сообщения о выходе из строя очередной турбины или трансформатора на очередной ТЭЦ. И никто, даже правительство, уже не винит в ситуации “врагов народа”, а признаёт, что мощности изношены, запчастей нет, ремонт проводить невозможно, горючего крайне не хватает. Дошло до того, что герои-пожарные, ценою жизни нескольких своих товарищей остановившие гигантский пожар на нефтекомплексе, получили в благодарность по 2-5 замороженных куриц, то есть, еду на семью, что лучше, чем какая-то там медаль или денежная премия.

Правительство заверило, что в туристических зонах пока электичество есть, и туристические отели, а также близлежащие рестораны снабжаются исправно – ведь туризм крайне важен для Кубы. Правительство также заявило, что последствия пожара не сказались на чистоте воздуха на куротах (хотя в Гаване прошли кислотные дожди, а запах дыма ощущается в разных кварталах до сих пор).

Но волнения в стране усиливаются. Во что они выльются, удастся ли снизить их накал, не перекинутся ли они на курортные городки, никто предсказать не может. Отчаяние и депрессии охватили население, хотя, впрочем, не все слои народа – партийная номенклатура и силы правопорядка получают пайки по усиленным нормам, а многие из партийных боссов и их детей катаются по всему миру, тратя огромные деньги, полученные ниоткуда (по меньшей мере, источник их появления неизвестен никому). В любом случае, президент Кубы Диас Канель уже выступил по теме волнений. Выступление было достаточно мягким, и все сошлись на том, что он понимает, что любые обвинения в адрес протестующих лишь подлили бы масла в огонь. Он просто пояснил, что манифестации и митинги протеста не помогают улучшить ситуацию, надо потерпеть.

Многие обозреватели считают, что правительство доживает последние недели (индекс одобрения его достиг 4%, хотя, возможно, к этому индексу надо относиться с осторожностью – ведь опросы проводятся нелегально). Другие наблюдатели считают, что благодаря иностранной помощи ситууацию удастся разрешить (Россия, например, уже выслала танкеры с нефтепродуктами, а Мексика и США присылают в больших количествах лекарства и медоборудование, которое призвано помочь выкарабкаться из глубокого кризиса больницам и поликлиникам).

В любом случае, всем, кто собирается поехать отдыхать на Кубу, имеет смысл внимательно следить за развитием положения в стране, которое, будем надеяться, всё же не перерастёт в бойню.