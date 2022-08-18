Анжелина Джоли против Брэда Питта

Анжелина Джоли собирается подать в суд на Брэда Питта в связи с физическим и вербальным насилием. Заодно обвинит ФБР в неправомерном закрытии дела

Нас ожидает очередное публичное разоблачение семейных тайн. На сей раз знаменитые Брэд Питт и Анжелина Джоли.

Достоянием мировой общественности стали сведения о том, что именно Анжелина Джоли в апреле этого года подала в ФБР запрос на получение документов, касающихся хода расследования, которое вело Федеральное Бюро Расследований против Брэда Питта.

Ещё в апреле ФБР сообщило, что некий человек, имеющий право на доступ к делу, попросил предоставить ему эти документы, но фамилия заинтересованного человека названа не была. Журналисты гадали, кто бы это мог быть (назывались “кандидатуры” адвокатов, родственников, свидетелей, которые давали показания, и, разумеется, называлось имя Анжелины Джоли, но до позавчерашнего дня все утверждения оставались лишь догадками).

16 августа же стало известно, что ФБР отказало Анжелине Джоли в просьбе получить доступ к документам. Оказалось также, что просьба была сформулирована актрисой в связи с тем, что она получила уведомление от фБР о том, что Бюро закрыло дело и отказалось поддержать обвинения в адрес Брэда Питта, которого Анжелина Джоли официально обвинила в физическом и словесном насилии по отношению к ней и к их детям в ходе полёта на частном самолёте в 2016 года. По заявлению Анжелины Джоли, “агрессивная выходка Бредда Питта стала последней каплей” после которой актриса подала на развод.

Анжелина Джоли подробно описала инцидент в заявлении (оно было подано в ФБР, потому что именно это агентство занимается делами, которые не подлежат юрисдикции одного из штатов, а в данном случае инцидент имел место во время полёта). По словам госпожи Джоли, семья села в частный самолёт в Ницце с целью вылететь в США. С самолёте находились сама супружеская пара и их шестеро детей (возрастов от 21 года до 14 лет на тот момент).

Дело происходило 14 сентября 2016 года. В ходе полёта, Брэд Питт, который находился в крайне раздражённом состоянии с самого момента посадки, стал пить алкогольные напитки, а затем затащил супругу в туалет, где схватил её за волосы и стал сильно трясти, и всё это на глазах детей, так как дверь в туалет была открыта.

Затем Питт стал наносить сильные удары по стенкам самолёта и кричать, обвиняя Анжелину в том, что та не исполняет обязанности матери семейства. Когда один из детей спросил, всё ли с мамой в порядке, Питт закричал – “нет, не в порядке, эта сумасшедшяя губит семью!”

В ответ ребёнок пркричал: – “Не она губит, а ты!”, после чего Питт бросился на ребёнка, но Анжелина схватила его и не дала приблизиться.

Затем Брэд Питт стал обливать супругу пивом, пока та пыталась заснуть.

После посадки в Калифорнии Анжелина Джоли заявила мужу, что отвозит детей в гостиницу, а не домой, после чего супруг в течение 20 минут не выпускал её и детей из самолёта и продолжал оскорблять жену.

К заявлению Анжелина Джоли приложила фотографии предполагаемых синяков и ушибов, а также страницы из личных дневников детей, в которых те описали эпизод (по собственной инициативе).

Но в ноябре 2016 года ФБР закрыло дело. Чуть позже такое же решение приняла и Служба охраны детей и семьи города Лос-Анжелес.

Но апреля 2022 года Анжелина Джоли, опять же, по её словам, так и не получила “вразумительного ответа” на просьбы пояснить мотивы принятия такого решения, после чего она решила запросить подробности, сохраняя анонимность. И вот только что стало известно, что запрос сделала именно она.

За эти годы актёр признал, что у него были проблемы с алкоголем, но решительно отрицает применение физической силы. Одновременно, до сих пор идёт тяжба между бывшими супругами по вопросу родительских прав в отношении малолетних детей.

Так как срок давности по делу “физической и словесной агрессии” не истёк, общественность гадает, подаст ли Анжелина Джоли обвинение в суд. Если процесс состоится (что весьма вероятно, если судья решит, что ФБР ошиблось, закрыв дело), то он затмит недавний процесс Джонни Дьеппа против бывшей супруги, актрисы Амбер Херд. Надо признать, что Анжелина Джоли в сто раз известнее Амбер Херд, хотя по поводу известности Брэда Питта и Джонни Деппа можно поспорить. А вы на чье стороне в этом выносе семейного грязного белья на публику?