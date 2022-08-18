Лучшему бомбардиру НХЛ предъявлен иск на $10 млн

Ложная информация может обойтись лучшему бомбардиру НХЛ, канадцу Уэйну Гретцки в $10 млн, 17 августа сообщает портал TMZ.

Гретцки сообщил, что жевательная резинка для снижения веса под названием «резинка OMG» помогла похудеть ему на 16 кг за два месяца.

Данное заявление оказалось ложным, и когда открылась правда, то создатель резинки Стивен Спаркс потерял $10 млн, которые и хочет получить с хоккеиста. Спаркс предъявил иск Уэйну Гретцки на данную сумму.

Также Спаркс обвиняет семью Гретцки в тайной покупки акций его компании.

Напомним, Гретцки играл в «Эдмонтон Ойлерс» и четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Он является лучшим бомбардиром НХЛ, забив за карьеру 1016 шайб.