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Новости В Мире Лучшему бомбардиру НХЛ предъявлен иск на $10 млн
Фото: https://rsport.ria.ru/

Лучшему бомбардиру НХЛ предъявлен иск на $10 млн

Виктория Христова Авг 18, 2022 В Мире, Новости, Новости Канады, Происшествия, Спорт Комментарии к записи Лучшему бомбардиру НХЛ предъявлен иск на $10 млн отключены 22 Просмотров

Ложная информация может обойтись лучшему бомбардиру НХЛ, канадцу Уэйну Гретцки в $10 млн, 17 августа сообщает портал TMZ.

 

Гретцки сообщил, что жевательная резинка для снижения веса под названием «резинка OMG» помогла похудеть ему на 16 кг за два месяца.

Данное заявление оказалось ложным, и когда открылась правда, то создатель резинки Стивен Спаркс потерял $10 млн, которые и хочет получить с хоккеиста. Спаркс предъявил иск Уэйну Гретцки на данную сумму.

Также Спаркс обвиняет семью Гретцки в тайной покупки акций его компании.

Напомним, Гретцки играл в «Эдмонтон Ойлерс» и четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Он является лучшим бомбардиром НХЛ, забив за карьеру 1016 шайб.

 

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