Канадские парламентарии решили осенью посетить Тайвань

Несколько членов комитета по международной торговле палаты общин Канады намерены посетить Тайвань в октябре, заявила председатель комитета Джуди Сгро 17 августа, сообщает телеканал CBC.

«Комитет по торговле очень хочет поехать и посетить Тайвань, увидеть, какие там есть возможности для более глубоких отношений между нашими двумя странами», — сообщила она. По словам Сгро, канадские парламентарии начали планировать поездку еще весной.

Парламентарий отметила «значительное напряжение» в международных отношениях после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. При этом она подчеркнула, что гордится тем, что Канада тоже противостоит Китаю. «Считаю, что отпор очень важен», — резюмировала Сгро.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на него Пелоси в начале августа. Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил администрацию США, что «играющий с огнем рискует обжечься». В свою очередь, в администрации президента США заявили, что Пелоси приняла решение о визите самостоятельно.

Пекин, расценив визит Пелоси как нарушение суверенитета Китая, не решился на жесткий ответ США, приостановив сотрудничество с американцами по ряду вопросов. Кроме того, Китай ввел ряд санкций в отношении Тайваня и начал военные учения вокруг острова.