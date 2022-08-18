Ожидается ли рост недвижимости в ближайшее время?

Перегрев рынка недвижимости во время пандемии оставит свой след в следующем отчете по оценке агломерации Монреаля, который будет представлен 14 сентября.

Ожидается, что стоимость жилой недвижимости подскочит на 30-40% по сравнению со значениями, указанными в действующей муниципальной документации.

Цифры взяты из исследования, проведенного фирмой по сбору данных о недвижимости JLR. Этот быстрый рост связан с нестабильностью рынка недвижимости Монреаля во время пандемии в 2020 и 2021 годах.

Согласно этому исследованию, в ходе которого было проанализировано около 20 000 сделок, совершенных в 2021 году, год, служащий ориентиром для определения следующей тенденции, владельцы домов должны ожидать роста стоимости в среднем чуть более чем на 40%, в то время как стоимость кондоминиумов подскочит ближе к 30 %.

Что касается владельцев небольших доходных домов на 2-5 квартир, широко известных как plex, то они должны увидеть, что стоимость их зданий вырастет на 30-40 %. Ожидаемый рост будет в два раза больше, чем в 2020-2021-2022 годах, когда в качестве базового года использовался 2018 год. Он показал средний рост стоимости жилья на 13,6 %. Предыдущая роль, роль 2017-2018-2019 годов, показала еще более низкий средний рост в жилом секторе на 5,8 %.

Важно помнить, что резкое повышение номинальной стоимости не приводит автоматически к увеличению счета муниципальных налогов. Налог на имущество рассчитывается, конечно, на основе стоимости земли, но также и ставки налогообложения, которая определяется городским советом при принятии годового бюджета. Логично, что увеличение значений, например, на 25%, будет компенсировано снижением ставки налогообложения на тот же порядок, чтобы налоговые поступления оставались примерно постоянными.

Оценка JLR совпадает с оценкой, сделанной оценщиком города Монреаля Бернаром Коте в январе прошлого года во время его выступления перед финансовым комитетом города. Г-н Коте согласился дать муниципальным выборным должностным лицам представление о том, как будет выглядеть оценочная роль города Монреаля на 2023-2024-2025 годы.

« Ясно, что это роль, которая — для жилого сектора – составляет 30 % увеличения», – сказал тогда муниципальный чиновник. В отличие от нынешней роли (где в восточной части острова наблюдался небольшой рост стоимости), на этот раз колебания стоимости относительно однородны между городами на острове Монреаль, а также между районами города Монреаль.

В большинстве секторов наблюдается рост в диапазоне от 30 до 50% в случае домов. Однако в более роскошных кварталах будет наблюдаться рост значений ниже среднего. В случае кондоминиумов диапазон повышения стоимости более широкий, от 25 до 40% для подавляющего большинства районов.

Исключением из этого правила являются кондоминиумы в центре города и Гриффинтауне, которые были заброшены во время пандемии, отмечает Фрэнсис Кортеллино, экономист канадской ипотечной и жилищной корпорации (SCHL). Потеря популярности центра города и Гриффинтауна отразится на новой роли. Ожидается, что рост стоимости квартир составит около 20%, что меньше для некоторых районов в пределах этих двух кварталов. Роль, которая вступит в силу 1 января 2023 года, будет действовать в течение трех лет. Предполагается, что он отражает преобладающие рыночные условия на базовую дату роли 2023-2024-2025 годов, то есть 1 июля 2021 года.

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