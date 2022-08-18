Появилась технология, позволяющая менять группу крови донорских органов

Ученым из Кембриджского университета удалось успешно изменить группу крови трех донорских почек со II (A) на универсальную I (O), сообщил 15 августа The Guardian.

Существует проблема нехватки донорских органов для пациентов с редкими группами крови. Чаще всего редкие группы встречаются среди этнических меньшинств и чернокожих. Эти группы населения имеют низкий уровень донорства: в 2020-21 годах в Великобритании только 9% донорских органов поступило от представителей этих групп. При этом в списке ожидания органов для пересадки темнокожие и этнические меньшинства составляли до 33%.

Новая технология позволяет решить эту проблему, путем «стирания» маркеров иммунитета со стенок кровеносных сосудов в органе и делая его пригодным для пересадки любому пациенту.

В феврале канадские ученые представили результаты своего эксперимента, в котором им удалось поменять группу крови донорских легких в 97% клетках органа. Эксперимент с почками является уже вторым успешным экспериментом такого рода.

Все клетки организма промаркированы антигенами. Ученые используют группу ферментов кишечника, позволяющую отсечь концевые олигосахариды от антигенов II (A) и III (B) группы превратив их в универсальные — I группу. Ферменты прокачали через орган при помощи обычной машины искусственного кровоснабжения.