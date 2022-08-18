Процент франкоговорящих снижается по всей Канаде, и Квебек не исключение

Но тем не менее ловите языковой закон, дорогие жители Квебека.

Доля канадцев, которые в основном говорят дома по-французски, продолжает снижаться почти во всех провинциях и территориях, включая Квебек. Это показывают последние данные переписи населения.

Статистическое управление Канады сообщило в среду, что процент канадцев, говорящих дома преимущественно по-французски, упал до 19,2% в 2021 году с 20% в 2016 году. Спад отмечается во всех провинциях и территориях, кроме Юкона – там этот показатель вырос с 2,4 до 2,6%.

В Квебеке процент людей, говорящих дома по-французски, снижается с 2001 года.

Федеральное агентство также следит какой у населения первый официальный язык — английский или французский. Данные показывают, что более трех из четырех канадцев считают английский своим первым официальным языком, и эта цифра увеличилась за пятилетний период. Доля людей, считающих французский своим первым официальным языком, снизилась.

В Квебеке число канадцев, заявивших, что английский язык является их первым официальным языком, превысило один миллион, а каждый десятый квебекец сообщает, что говорит преимущественно по-английски дома.

В то же время по мере того, как страна становится более лингвистически разнообразной, процент канадцев, которые считают английский или французский своим родным языком, также снижается. Агентство определяет родной язык как первый язык гражданина, который он выучил дома в детстве и до сих пор понимает. Например в Торонто почти у половины жителей родным языком не является английским.

Англо-французское двуязычие осталось неизменным за пятилетний период: 18% канадцев сообщили, что могут вести разговор на обоих языках. Однако в Квебеке эта цифра гораздо выше – 59,2%.

Публикация переписи населения состоялась после того, как в этом году Квебек ввел в действие новый закон, который ограничивает доступ к государственным услугам на английском языке. В июне премьер-министр Квебека Франсуа Лего подвергся критике за то, что забил тревогу по поводу сокращения числа людей, говорящих дома по-французски.

Лего заявил, что “никто не может отрицать”, что французский язык находится в упадке, добавив, что меньше квебекцев говорят на этом языке дома, а также на работе.

Позднее в этом году Статистическое управление Канады опубликует отчет о переписи на рабочих местах, который прольет свет на языки, на которых говорят в рабочей среде.