Можно не переводить: суд приостанавливает действие двух статей языкового закона

На очереди свидетельства о браке и о рождении?

Новый закон Квебека о языке потерпел первое поражение в пятницу. После иска от группы юристов, судья временно приостановил действие положения, требующего перевода английских судебных документов на французский язык.

Судья Верховного суда Квебека Шанталь Корриво постановила, что разделы законопроекта 96, которые требуют, чтобы корпорации платили сертифицированному переводчику за создание французских версий юридических документов, могут помешать некоторым англоязычным организациям получить доступ к правосудию. Она встала на сторону группы юристов, которые утверждали, что требование перевода нарушает разделы Закона о Конституции 1867 года, гарантирующие доступ к судам на обоих официальных языках.

В письменном решении, опубликованном в пятницу, Корриво заявила, что правило может привести к задержкам и затратам, которые могут особенно повредить малому и среднему бизнесу.

По решению судьи сила двух статей должна быть приостановлена до детального рассмотрения дела – которое будет ориентировочно в ноябре.

Истцы заявили, что количество дипломированных юридических переводчиков ограничено, и что их услуги стоят от 0,20 до 0,40 долларов за слово. Члены Совета могавков Канаваке также подали заявления в суд, отметив, что они являются одной из многих групп, на которых ощутимо повлияет закон.

Адвокат истцов акцентировал внимание, что его клиенты верят в необходимость защиты французского языка. Но в то же время они считают, что правительство зашло “очень далеко” с некоторыми положениями законопроекта 96.

В то же время адвокаты, представляющие генерального прокурора Квебека, отвергли идею о том, что переводчиков не хватает или что требование создает какие-либо препятствия для доступа к правосудию.

Тем не менее судья согласилась, что группа юристов подняла обоснованные вопросы о препятствиях на пути к правосудию, особенно в срочных случаях, которые “могут потребовать быстрого вмешательства в суды, чтобы избежать непоправимого вреда”.