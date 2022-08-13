Драка над Атлантикой: буйный канадец пытался открыть двери самолёта в небе

Желающих “подышать свежим воздухом” на высоте 10 км все больше и больше.

Самолет, направлявшийся в Торонто, был вынужден изменить направление и сесть в Исландии. Решение было принято после того, как мужчина из Канады “применил насилие” и попытался открыть дверь самолета в воздухе.

Рейс 41 LOT Polish Airlines летел из Варшавы, Польша, в Торонто в четверг. По словам авиакомпании, через несколько часов после начала полета на борту произошел инцидент.

Причиной конфликта стал отказ стюардессы подать пассажиру алкоголь.

По словам очевидцев, наш герой побежал в хвост самолёта и устроил скандал с бортпроводниками. Он собирался ударить стюардессу, но другие пассажиры успели остановить его.

Пассажир стал настолько агрессивным, что собралось по крайней мере пять пассажиров, чтобы усмирить мужчину.

Затем буйному удалось вырваться из захвата, он побежал к двери самолёта и попытался ее открыть.

Пилот принял решение развернуть самолёт (он в это время пролетал на Гренландией) и сесть в Рейкьявике.

На земле в самолёт зашли полицейские и арестовали буйного пассажира.

Однако из-за “нехватки экипажа” самолёт не полетел далее в Канаду, а вернулся в Польшу. Всем пассажирам предоставлены гостиничные номера и они ждут следующего рейса, который вылетит из Варшавы в Торонто в субботу.

Авиакомпания LOT заявила, что в инциденте никто не пострадал физически. Но в то же время бортпроводники были “чрезвычайно напряжены ситуацией”.

Пока неизвестно, были ли предъявлены какие-либо обвинения.