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Общество Здоровье, медицина Опасный пляж: зона купания Кап-Сен-Жак закрыта из-за загрязнения

Опасный пляж: зона купания Кап-Сен-Жак закрыта из-за загрязнения

Olga Fedak Авг 12, 2022 Здоровье, медицина, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Природа, погода, экология Оставить комментарий 59 Просмотров

Мало ли что можно подцепить на грязном пляже.

Пляж в природном парке Кап-Сен-Жак в Монреале был закрыт из-за высокого бактериологического загрязнения.

Чиновники города Монреаль договорились с Министерством окружающей среды и изменения климата Квебека о закрытии пляжа после того, как образцы воды, взятые в среду, показали, что вода не соответствует бактериологическим стандартам качества.

Жители и гости города должны воздерживаться от использования пляжа Пьерфон-Роксборо для купания до тех пор, пока министерство не решит проблему и не снимет запрет.

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