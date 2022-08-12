Опасный пляж: зона купания Кап-Сен-Жак закрыта из-за загрязнения

Мало ли что можно подцепить на грязном пляже.

Пляж в природном парке Кап-Сен-Жак в Монреале был закрыт из-за высокого бактериологического загрязнения.

Чиновники города Монреаль договорились с Министерством окружающей среды и изменения климата Квебека о закрытии пляжа после того, как образцы воды, взятые в среду, показали, что вода не соответствует бактериологическим стандартам качества.

Жители и гости города должны воздерживаться от использования пляжа Пьерфон-Роксборо для купания до тех пор, пока министерство не решит проблему и не снимет запрет.