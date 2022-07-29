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Belisle
Дебоширы. Фотография из аккаунта Донована Бельиль на Фейсбуке (аккаунт уже удалён).

Сладкая парочка может сесть на 5 лет за дебош в самолёте

Megan Jorgensen Июл 29, 2022 Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости Квебека и Монреаля, Общество, Отдых, Происшествия, Путешествия, туризм, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Оставить комментарий 77 Просмотров

Экстренная посадка самолёта, совершавшего рейс Монреаль-Афины, из-за хулиганского поведения двух пассажиров

Во время рейса Монреаль-Афины парень и девушка устроили настоящий дебош. Последствия для них весьма печальны.

Стали известны подробности инцидента, произошедшего на борту самолёта авиакомпании Air Transat во вторник, 26 июля, во время рейса Монреаль-Афины. Самолёт вылетел из Монреаля в 17.45, но сразу же после взлёта пара молодых людей – мужчина и женщина – начала в буквальном смысле слова буянить. Хулиганы орали на весь салон, вскочили с мест, бегали и приставали к пассажирам. Когда эту пару попросили соблюдать правила, пристегнуться (дело было ещё при наборе высоты), и не мешать остальным пассажирам, они стали оскорблять пассажиров, а затем обливать их водой. Затем эта сладкая парочка уединилась в туалете, где оба закурили (!), после чего сработала пожарная тревога.

После пары безуспешных попыток усовестить хулиганов, экипаж самолёта принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту города Гандер, в провинции Ньюфаундленд. По приземлении, дебоширов встретила полиция. На видео, которое опубликовал один из пассажиров, видно, как пассажиры аплодируют полицейским.

По отзывам пассажиров, женщину стошнило прямо на пассажиров – она была в состоянии крайнего опьянения, а когда их удалось усадить на места, они вновь закурили.

Самолёт простоял в аэропорту Гандера несколько часов, потому что его пришлось дозаправлять, и пришлось выгрузить весь багаж и разыскивать багаж этой пары.

Оказалось, речь идёт о Доннаван Белиль (Donnavan Belisle), квебекце, плотнике по профессии и Жоаким Пру (Joakim Proulx) 32 лет. У обоих нашлись защитники – мол, многие боятся летать, вот и выпивают перед полётом.

Любопытно, что судя по страницам Фейсбука, принадлежащим этим хулиганам, они летают в разные страны мира регулярно. Но аккаунты обоих были удалены ими в четверг, 28 июля.

Нарушители предстанут перед судом по обвинениям в хулиганстве на борту воздушного судна, в создании опасной обстановки, неподчинению указаниям экипажа и т.д. Им грозят огромные штрафы (включая возмещение ущерба) и до пяти лет тюрьмы. Сообщается, что пассажиры собираются подать отдельный иск, так как многие опоздали на пересадку или же потеряли день отпуска.

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