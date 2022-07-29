Федералы начинают выкуп запрещённого оружия: сколько можно выручить за М16

А власти Майями предложили сдавать оружие в пользу Украины.

Канада наничает программу обязательного выкупа оружия. Федеральное правительство опубликовало, сколько планирует платить владельцам за сдачу запрещенного огнестрельного оружия.

Обязательная программа обратного выкупа будет охватывать более 1500 моделей и вариантов того, что правительство считает штурмовым огнестрельным оружием, запрещенным два года назад.

Сторонники контроля над оружием высоко оценили идею правительства. Противники же, в том числе депутаты-консерваторы, предположили, что программа работает против законных владельцев оружия, а не против преступников.

Владельцы будут обязаны принять участие в программе обратного выкупа, чтобы привести свое огнестрельное оружие в нерабочее состояние за счет государства или иным образом законно утилизировать его.

Правительство заявляет, что предлагаемый прайс-лист для индивидуальных владельцев огнестрельного оружия был разработан с учетом того, сколько канадцы могли заплатить за огнестрельное оружие штурмового типа до мая 2020 года, когда его покупка была законной.

С нынешней недели до 28 августа федеральное правительство запрашивает мнение владельцев огнестрельного оружия, предприятий и оружейной промышленности в отношении предлагаемых сумм компенсации. Министр общественной безопасности Марко Мендичино заявил, что цель состоит в том, чтобы “вывести огнестрельное оружие из канадских общин, при этом справедливо компенсируя нынешним владельцам”. Правительство опубликовало онлайн-опрос и любой желающий может высказать свое мнение.

Как только период консультаций закончится, правительство заявляет, что с известными владельцами огнестрельного оружия свяжутся по поводу участия в программе. Либералы уже ввели период амнистии до 20 октября 2023 года. В это время законные владельцы этого запрещенного огнестрельного оружия защищены от уголовной ответственности за его хранение.

Сколько Канада будет платить за добровольно-принудительную сдачу оружия

Предложенные правительством суммы компенсации за оружейние варьируются от 1,139 до 6,209 долларов за ствол. Дороже всего федералы оценили швейцарский автомат SG550.

Популярную винтовку М16 правительсвто готово выкупить за 1,337 долларов.

Полный список предложенных сумм компенцасии опубликован на правительственной платформе.