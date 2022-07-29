Дожди улучшили состояние посевов пшеницы в Канаде

Канадский экспорт пшеницы с августа 2021 г. по май 2022 г. составил 55% от уровня прошлого года. В количественном выражении 12,21 млн тонн против 22,67 млн тонн год назад.

Дожди, прошедшие в июне и начале июля, дали хороший импульс пшенице в канадских провинциях Альберта и Саскачеван, но для получения хорошего результата влаги недостаточно, говорится в отчете министерства сельского хозяйства США (USDA). Об этом 28 июля сообщило сетевое издание World-Grain.

В провинции Манитоба и на востоке Саскачевана прошли избыточные дожди, но последующая жара подсушила почву до приемлемой влажности. В Саскачеване посеяно 46% канадской яровой пшеницы. Только 58% яровых зерновых находятся на нормальной стадии развития, 34% отстают, в основном из-за избыточного увлажнения.

В Альберте посеяно 35% яровой пшеницы Канады. В этой провинции 83% яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии. Так же оценивается 64% озимой пшеницы. На Манитобу приходится 17% яровой пшеницы, при этом около 5% пахотных земель провинции остались незасеянными.

Яровая пшеница в 2022 году, как и в прошлые годы, занимает 71% площадей под пшеницей. Твердыми сортами засеяно 23%, а остальное отведено под озимую. FAS Ottawa Post прогнозирует на сезон 2022-2023 урожай пшеницы в Канаде на уровне 33,5 млн тонн.

Канадский экспорт пшеницы с августа 2021 г. по май 2022 г. составил 55% от уровня прошлого года. В количественном выражении 12,21 млн тонн против 22,67 млн тонн год назад.