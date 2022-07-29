Мэр Вашингтона запросила помощи Нацгвардии для борьбы с мигрантами

Развертывания в столице США Национальной гвардии, чтобы совладать с нелегальными мигрантами, попросила у главы сухопутных сил США мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер, сообщил корреспондент NBC Washington Марк Сегрейвс 28 июля в Twitter.

По мнению Баузер, Национальная гвардия округа Колумбия должна возглавить усилия и поддержать местные организации, принимающие мигрантов, которых доставляют в столицу страны автобусами из Техаса и Аризоны. Сообщается, что, приняв всего 4 тысячи мигрантов, мэр столицы США готова объявить о гуманитарном кризисе.

В то время как счет пересекших границу Техаса и Аризоны мигрантов с того же апреля приближается к миллиону.

Напомним, еще в начале президентства Байдена пограничникам США фактически запретили депортировать нелегальных мигрантов, а все попытки затруднить мигрантам проникновение в США встречались в штыки прессой и Белым домом.

В результате, исчерпав средства противодействия проникновению мигрантов в США Техас начал отправлять автобусы к южной границе для перевозки нелегальных иммигрантов в Вашингтон, где живут и работают главные сторонники нелегальной миграции в США.

Губернатор Грег Эбботт объявил во время своей пресс-конференции в апреле, что его штат начнет использовать чартерные автобусы для перевозки нелегальных иммигрантов в Вашингтон, округ Колумбия, в рамках своей стратегии борьбы с подавляющим притоком нелегальных иммигрантов.

«Мы отправляем их в Капитолий Соединенных Штатов, где администрация Байдена сможет более оперативно реагировать на потребности людей, которым они разрешают пересекать нашу границу», — заявил тогда Эбботт.

Во многих приграничных городах Техаса, которые гораздо беднее Вашингтона, число нелегальных мигрантов куда больше 4 тысяч, так испугавших Баузер, однако в Капитолии и Белом доме не хотят слышать просьб этих городов о помощи.