Обезьянья оспа: ВОЗ, МИД Канады и власти США призывают принять срочные меры

Всемирная организация здравоохранения, Минздрав Канады и администрация США призывают все страны мира воспользоваться окном возможностей, чтобы принять меры и сдержать распространение оспы обезьян.

Согласно последней информации ВОЗ, к настоящему моменту на планете выявлены 18 тысяч случаев заражения людей оспой обезьян. Большая часть заболевших – жители Соединенных Штатов Америки и стран Европы. В ряде государств уже началась профилактическая вакцинация граждан против данного заболевания.

Эксперты ВОЗ считают вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Власти Австралии уже признали оспу обезьян одной из инфекционных болезней национального значения.

Врачи советуют информировать население о недуге и защищать уязвимые группы. Тех, кто находится в зоне риска, советуют вакцинировать. В первую очередь прививку сделают медикам и лицам, имеющим нескольких половых партнеров. В мире уже создано порядка 16 млн доз вакцины от оспы обезьян. Вакцинация уже стартовала в Швеции, США, Франции и Нидерландах, на очереди — Канада и Израиль.

Мировое сообщество должно принять срочные меры в условиях распространения вируса оспы обезьян. Об этом в среду заявила главный санитарный врач Канады Тереза Тэм.

“Мы по-прежнему стараемся лучше понять этот вирус, а сделанное заявление дает ясное представление о необходимости срочного глобального ответа. Хотя глобальная вспышка оспы обезьян вызывает серьезную озабоченность, мы смотрим оптимистично на то, что, если сосредоточить усилия в Канаде и во всем мире, мы сможем воспользоваться окном возможностей для сдерживания распространения заболевания. Кроме того, работая вместе, органы здравоохранения могут привлекать отдельных лиц и группы к осуществлению немедленных и широких усилий”, – отметила Тэм. Ее заявление опубликовал Минздрав страны.

Специалист отметила, что канадское правительство старается прерывать цепочки передачи вируса по стране и уже доставило на места более 70 тыс. доз одобренной к использованию вакцины Imvanex.

В Канаде выявлено, по последним официальным данным, 745 случаев заражения оспой обезьян. Больше всего в провинция Квебек (346 случаев) и Онтарио (326 случаев). В 99% случаев заразились мужчины.