Замедление на рынке недвижимости Квебека

Профессиональная ассоциация брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ) только что опубликовала новейшую статистику рынка жилой недвижимости провинции Квебек, основанную на базе провинциальной базы данных брокеров по недвижимости Centris.

В ней говорится, что в целом в провинции транзакционная активность остается устойчивой, несмотря на замедление рынка и продолжающееся резкое повышение цен в регионе. В свете собранной информации можно заметить, что общая тенденция на рынке жилой недвижимости Нижнего Сен-Лорана замедляется, как и во всем Квебеке.

В то время как продажи в провинциях замедлились на 16% в первых двух кварталах 2022 года по сравнению с тем, что наблюдалось за тот же период 2021 года, это снижение достигло 22% в регионе Нижний Сен-Лоран. Основной причиной этого спада остается исключительный уровень активности в 2021 году. Фактически, через систему Centris за первые два квартала 2021 года в регионе было заключено 1278 сделок с недвижимостью, по сравнению с 946 в 2020 году и 924 в 2019 году. Таким образом, 991 объем продаж, зарегистрированных на сегодняшний день в этом году, представляет собой некоторое возвращение к нормальной жизни для местного рынка.

Хотя Нижний Сен-Лоран не пострадал от тех же последствий перегрева, которые наблюдались на юге провинции в последние два года, его рынок жилья все еще испытывал определенную напряженность. В период с 3-го квартала 2019 года по 1-й квартал 2022 года количество действующих предложений продолжало снижаться, что дало значительное преимущество местным продавцам.

На рынок также повлиял чистый показатель межрегиональной миграции, в то время как в регионе наблюдался значительный рост этого показателя за период 2020-2021 годов.

Все эти факторы способствовали росту средней цены на недвижимость для одной семьи, которая в настоящее время зарегистрирована в Нижнем Сен-Лоране. В настоящее время эта цена достигает 210 000 долларов в регионе, что на 45 000 долларов больше, чем во втором квартале 2021 года, когда она составила 165 000 долларов.

Тем не менее, ожидается, что цикл повышения процентных ставок продолжит замедлять транзакционную активность и, следовательно, уменьшит давление на листинг в 2022 и 2023 годах, по мнению авторов исследования. Однако в заключение они указали, что относительная доступность этого района по сравнению с остальной частью провинции может продолжать вызывать интерес к местной недвижимости в ближайшие годы.

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