Летний автобус Санты: как монреальская семья из Москвы развлекает укринских детей

Дмитрий Черкасский и его дочь Анна – оба родом из Москвы – организуют еженедельные экскурсии для украинских детей и их матерей, чтобы отвлечь их от пережитого кошмара на Родине. Черкасский объяснил, что его семья стремится обеспечить украинским детям “нормальное детство, которого они заслуживают” после того, как стали свидетелями вооруженного вторжения.

“Когда я впервые встретил этих детей и мам и посмотрел им в глаза, я увидел пустоту, — сказал он. – Без денег, без языка, с тяжелым бременем смерти или забот о родных — начинать с нуля — это огромный стресс”.

Черкасский уже организовал две однодневные поездки в зоопарк Гранби и еще одну в аквапарк Village du Père Noël – каждая примерно в часе езды от Монреаля. Поездки совершались на семейном автобусе вместимостью 40 человек.

Официально называемый “автобусом Санты”, Черкасский впервые использовал свой транспорт для развлечения детей Квебека во время прошлогоднего рождественского сезона. Тогда большинство зимних праздников было отменено из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Семья из России тратит около 2500 долларов на поездку, полагаясь исключительно на свои собственные средства. Изредка они получают случайные пожертвования через свой сайт Santa’s Bus.

31 июля автобус Санты отправится в Parc Safari, чтобы дать детям возможность увидеть слонов, оленей и буйволов, а также насладиться летней погодой в аквапарке на территории.

Автобус отправляется около 8:00 в это воскресенье из отеля Terrasse Royale, расположенного в монреальском районе Кот-де-Неж.