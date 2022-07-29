Коренные потребовали убрать крест с горы Мон-Рояль. Уберём и извинимся?

Представители могавков (один из коренных народов Канады) потребовали убрать крест, возвышающийся над горой Мон-Рояль

Конференция Матерей народа Могавков, представляющая интересы народа, отказалась принять извинения Папы и потребовала, вдобавок, убрать крест с горы Монрояль. О переименовании Монреаля в Могавкоград пока речь не идёт.

Наверно, все монреальцы хоть один раз в жизни, но побывали у подножия величественного металлического креста, установленного на вершине горы Мон-Рояль. Крест неоднократно перестраивался, всегда увеличиваясь в размерах, а примерно сто лет назад на нём были установлены электрические лампочки, и с тех пор он светится по ночам.

История монреальского креста берёт своё начало с первых дней основания города. Первый житель его, сам Поль де Мезонёф, после страшного наводнения, когда поселение было почти смыто водой, дал обет занести деревянный крест на вершину, если Господь спасёт город от гибели. С тех пор крест на горе и стоит. Как упомянуто выше, он перестраивался, стал из деревнного металлическим, с ним связаны несколько весёлых и грустных историй города, он давно уже символ Монреаля.

Но вот теперь он помешал коренным народам. Любопытно, что никаких могавков на острове Монреаль в момент прихода основателей города не было. Во время первого посещения европейцами этого места, там жили гуроны, причём их поселение было, по всей видимости, самым большим в Северной Америке. Но затем их, очевидно, уничтожили ирокезы, после чего остров был пустынен.

Вот теперь могавки потребовали крест убрать. Потому что он оскорбляет чувства уязвлённых аборигенов. Бойцы сопротивления решили регулярно проводить манифестации протеста перед католическими церквями, протестуя против “геноцида коренных народов” (что ирокезы устраивали геноцид по отношению к другим народам, общеизвестно. Это обычная историческая практика, к сожалению, во всех краях. Но, наверно, речь у активистов всё же не об этом геноциде и не о роли французских колонистов в спасении многих народов от нашествия ирокезов).

Могавки потребовали не только убрать крест, но и выплатить компенсации за “захваченные земли” (могавки, очевидно, забыли, что концепта “собственности на землю” у коренных народов не было, и они даже не могли понять, почему французы спрашивают, могут ли поселиться в таком-то месте и сколько будет стоить поставить там форт).

Во главе движения крестоборцев стоит ассоциация Матерей Могавков. Эта ассоциация громогласно заявила, что не признаёт извинений Папы, и вообще… Непонятно, как власти прореагируют на требование, но исходя из общей политики извинений, можно ожидать выполнение ультиматума. А если присоединятся и другие противники крестов, то точно уберём.