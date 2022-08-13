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Общество Здоровье, медицина Канада будет проверять сточные воды на полиомиелит

Канада будет проверять сточные воды на полиомиелит

Olga Fedak Авг 12, 2022 Здоровье, медицина, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 35 Просмотров

Ранее в Канаде стоки активно проверялись на ковид.

Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило, что готово начать тестирование сточных вод в ряде городов на наличие полиовируса. Решение принято после новых сообщений о случаях заболевания за рубежом.

Канада считается свободной от полиомиелита с 1994 года — благодаря внедрению вакцины. Но чиновники здравоохранения предупреждают, что болезнь может вернуться, поскольку она все еще циркулирует в других странах.

Штат Нью-Йорк подтвердил единственный случай полиомиелита 21 июля. Вирус, вызывающий легко передающееся паралитическое заболевание, был обнаружен в сточных водах.

Полиомиелит часто протекает бессимптомно, но в некоторых случаях вирусная инфекция может привести к параличу или смерти. Анализ сточных вод может выявить присутствие вирусов в сообществе, где бессимптомные случаи в противном случае могли бы избежать клинического обнаружения. Методика может стать ценным инструментом для учреждений общественного здравоохранения, которые следят за тем, не вернулся ли вирус в Канаду.

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