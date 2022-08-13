Канада будет проверять сточные воды на полиомиелит

Ранее в Канаде стоки активно проверялись на ковид.

Агентство общественного здравоохранения Канады сообщило, что готово начать тестирование сточных вод в ряде городов на наличие полиовируса. Решение принято после новых сообщений о случаях заболевания за рубежом.

Канада считается свободной от полиомиелита с 1994 года — благодаря внедрению вакцины. Но чиновники здравоохранения предупреждают, что болезнь может вернуться, поскольку она все еще циркулирует в других странах.

Штат Нью-Йорк подтвердил единственный случай полиомиелита 21 июля. Вирус, вызывающий легко передающееся паралитическое заболевание, был обнаружен в сточных водах.

Полиомиелит часто протекает бессимптомно, но в некоторых случаях вирусная инфекция может привести к параличу или смерти. Анализ сточных вод может выявить присутствие вирусов в сообществе, где бессимптомные случаи в противном случае могли бы избежать клинического обнаружения. Методика может стать ценным инструментом для учреждений общественного здравоохранения, которые следят за тем, не вернулся ли вирус в Канаду.