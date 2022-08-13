Трамп заявил, что все найденные у него бумаги были ранее рассекречены

Все незаконно хранящиеся в поместье экс-президента США Дональда Трампа документы разрешил изъять в ходе обыска судья, 12 августа передает телеканал Fox News.

Все незаконно хранящиеся в поместье экс-президента США Дональда Трампа документы разрешил изъять в ходе обыска судья, 12 августа передает телеканал Fox News.

«Судья разрешил агентам ФБР в ходе обыска в поместье Трампа изъять все „незаконно хранящиеся“ там документы», — передает телеканал.

При этом газета Politico с ссылкой на ордер на обыск сообщает, что расследование ФБР в отношении Трампа касается потенциального нарушения им закона о шпионаже.

Документы, которые сотрудники ФБР обнаружили и изъяли при обыске поместья бывшего президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, были рассекреченными, заявил сам Трамп 12 августа, в своей социальной сети Truth Social.

«Во-первых, все было рассекречено. Во-вторых, им не надо было ничего изымать. Они могли получить их в любое время, обойдясь без игр в политику и нападения на Мар-а-Лаго», — написал экс-президент.

Напомним, во власти президента США засекречивать и рассекречивать различные документы, причем в соответствии с процедурой, которую устанавливает он же сам. При этом рассекречиванию единоличным решением президента не подлежат данные о сотрудниках разведки и документы ядерной сферы.

Трампу, утверждающему, что все документы рассекречены, придется доказать, что все необходимые для этого процедуры были соблюдены, а также то, что на документах был заменен гриф секретности. Возможно, это придется доказывать в суде.

Но даже если он докажет, что действительно рассекретил документы, следующий президент имел право снова их засекретить. Если это произошло, то документы считаются секретными.