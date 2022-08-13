Исторические факты, любопытные, малоизвестные и иногда курьёзные

Наша традиционная подборка любопытных исторических фактов, выбранных без всякой системы
Первая кинокамера была запатентована 31 августа 1897 года под названием кинетограф (иногда её называли люмьерлоном и даже фотоаппаратом, но это не были официальные названия). В России же ходило название смотрофон.
*
Первый Континентальный Конгрес открылся в 5 сентября 1774 года в Филадельфии. Этот день стал началом официальной независимости Соединенных Штатов.
*
Нерчинский договор стал первым договором, регулируюшим отношения между Россией и Китаем. Он был подписан 6 сентября 1689 года. Позже его условия были пересмотрены Айгунским и Пекинским договорами.
*
Искусство политика заключается в том, чтобы лечь на амбразуру так, чтобы никто не заметил отсутствие пулемёта. – Это высказывание приписывается разным политикам, от Черчилля до Ельцина, но раз речь о пулемёте, то точно оно появилось в этом виде не ранее второй половины 19 века – пулемёты впервые были опробованы в деле во время Гражданской войны в США.
*
Исследование нервых волокон были затруднены тем, что эти волокна очень тонкие – от 20 до 50 микрометров. И поэтому невозможно было изучить, каким образом по ним передается информация к головному и спинному мозгу. Только после установления того, что у каракатиц и кальмаров нервные волокна очень толстые – 1 миллиметр в диаметре, стало возможно изучение этих элементов.
*
У американского художника по имени Чарльз Вильсон Пил было 17 детей. Всех их он назвал в честь великих художников – Рембрандт, Рубенс, Рафаэль, Тициан и т.д.)
*
Оказывается, Дмитрий Менделеев был членом многих иностранных Академий Наук, но не был членом русской Академии наук, вот так-то.
*
Первый ледокол был построен в 1854 году в России, но назывался Пайлот (от английского Pilot, которе читается именно так, и в те времена так же произносилось и по-русски). Затем уже в США построили ледокол «Челленджер».
*
Рекорд по асболютному выпавшему количеству дождя поставлен в ночь с 15 на 16 марта 1952 года на острове Реуньон, в городе Килаос. За эту ночь выпало 1870 мм воды, то есть, на один акр земли обрушились 7554 тонны воды.
*
В 1986 году в Бангладеш выпал самый крупный град за всю историю всех стран человечества. Глыб достигали веса 1 килограмм. Было убито падающими кусками льда 92 человека.
*
Первая общественная организация гомосексуалистов в России была зарегистрирована 9 сентября 1991 года в Санкт-Петербурге с целью защиты прав этой категории граждан.ю. Говорят, что среди художественных критиков этот термин может означать картину без рамы, выставляемую на аукцион.