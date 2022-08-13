Исторические факты, любопытные, малоизвестные и иногда курьёзные

Наша традиционная подборка любопытных исторических фактов, выбранных без всякой системы

Очередная подборка кратко изложенных малоизвестных исторических фактов.

Первая кинокамера была запатентована 31 августа 1897 года под названием кинетограф (иногда её называли люмьерлоном и даже фотоаппаратом, но это не были официальные названия). В России же ходило название смотрофон.

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Первый Континентальный Конгрес открылся в 5 сентября 1774 года в Филадельфии. Этот день стал началом официальной независимости Соединенных Штатов.

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Нерчинский договор стал первым договором, регулируюшим отношения между Россией и Китаем. Он был подписан 6 сентября 1689 года. Позже его условия были пересмотрены Айгунским и Пекинским договорами.

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Искусство политика заключается в том, чтобы лечь на амбразуру так, чтобы никто не заметил отсутствие пулемёта. – Это высказывание приписывается разным политикам, от Черчилля до Ельцина, но раз речь о пулемёте, то точно оно появилось в этом виде не ранее второй половины 19 века – пулемёты впервые были опробованы в деле во время Гражданской войны в США.

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Исследование нервых волокон были затруднены тем, что эти волокна очень тонкие – от 20 до 50 микрометров. И поэтому невозможно было изучить, каким образом по ним передается информация к головному и спинному мозгу. Только после установления того, что у каракатиц и кальмаров нервные волокна очень толстые – 1 миллиметр в диаметре, стало возможно изучение этих элементов.

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У американского художника по имени Чарльз Вильсон Пил было 17 детей. Всех их он назвал в честь великих художников – Рембрандт, Рубенс, Рафаэль, Тициан и т.д.)

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Оказывается, Дмитрий Менделеев был членом многих иностранных Академий Наук, но не был членом русской Академии наук, вот так-то.

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Первый ледокол был построен в 1854 году в России, но назывался Пайлот (от английского Pilot, которе читается именно так, и в те времена так же произносилось и по-русски). Затем уже в США построили ледокол «Челленджер».

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Рекорд по асболютному выпавшему количеству дождя поставлен в ночь с 15 на 16 марта 1952 года на острове Реуньон, в городе Килаос. За эту ночь выпало 1870 мм воды, то есть, на один акр земли обрушились 7554 тонны воды.

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В 1986 году в Бангладеш выпал самый крупный град за всю историю всех стран человечества. Глыб достигали веса 1 килограмм. Было убито падающими кусками льда 92 человека.

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Первая общественная организация гомосексуалистов в России была зарегистрирована 9 сентября 1991 года в Санкт-Петербурге с целью защиты прав этой категории граждан.ю. Говорят, что среди художественных критиков этот термин может означать картину без рамы, выставляемую на аукцион.