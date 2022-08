Ранен ударом ножа или ножниц юноша, ортодоксальный еврей

Не успел мир ахнуть от известия о ранениях в шею и в живот писателя Салмана Рушди (иранская пресса, кстати, захлёбывается от восторга, повествуя о “справедливом возмездии”, настигшем “неонациста Рушди”), как пришла новость из Монреаля, где в квартале Saint-Michel религиозный юноша-еврей, приверженец ортодоксальных взглядов, был ранен ударом ножа (или ножниц) в шею.

На юношу напал другой молодой человек в тот момент, когда жертва занималась делом – раненый работал на автостоянке. Преступник вышел из помещения и неожиданно нанёс жертве удар ножом (или большими ножницами, пока нет окончательных данных об орудии преступления), а затем попытался нанести ещё удары, но раненому удалось вбежать в помещение и, насколько можно понять, закрыть за собой дверь.

Происшествие было заснято видеокамерой, снимающей место автостоянки.

Пока непонятны мотивы нападения. Судя по неподтверждённым сообщениям, преступник тоже работает на автостоянке и, возможно, речь о бытовом конфликте. Но крайне редко можно видеть и слышать о том, чтобы трудовые споры разрешались с помощью ножа (или больших ножниц).

Преступник арестован. Жертва нападения доставлена в больницу, где ей оказана помощь, но жизни пострадавшего ранение не угрожает. Фамилия преступника пока не сообщается

Ниже мы воспроизводим сообщение (на английском языке), в котором приводится видеозапись инцидента. Предупреждаем, что кадры, хотя видео очень короткое, далеко не самые безобидные, а, наоборот, могут шокировать:

GRAPHIC VIOLENCE WARNING – Jewish man stabbed in Montreal yesterday.

An Orthodox Jewish man is brutally attacked with a pair of scissors, stabbed in what appears to be the face/neck area.

The attacker has been arrested and the victim thankfully is in stable condition. pic.twitter.com/X5nivsOawU

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) August 12, 2022