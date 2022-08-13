Иммиграция с Александрой Мельниковой. Кому разрешение на работу? Выпускники, приходите опять!

Несколько месяцев назад, а точнее в марте этого года, министр иммиграции сделал громкое заявление о намерении ОПЯТЬ продлить открытое разрешение на работу для выпускников канадских учебных заведений. Напомню, если вы закончили учебное заведение в Канаде и получили диплом, вы имеете право подать на открытое разрешение на работу длительностью до трех лет, которое позволяет вам работать на ЛЮБОГО работодателя по всей Канаде. Огромным преимуществом этой программы является возможность для выпускников получить опыт квалифицированной работы в Канаде. Впоследствии, этот опыт позволяет подать на ПМЖ по программе квалифицированных работников с опытом работы в Канаде – Canadian Experience Class.

Обычно такая рабочая виза выпускника выдается только один раз и ее невозможно продлить.

В 2021 году министерство открыло временную программу, которая позволила подать на продление рабочей визы выпускника на 18 месяцев, так как во время пандемии большинство бизнесов не работало, и выпускники не имели возможности наработать желаемый опыт как минимум год, чтобы подать на ПМЖ.

К сожалению, в период с сентября 2021 года до июля 2022 года, возникла новое препятствие – Министерство заморозило приглашение на ПМЖ по программе от года опыта работы в Канаде. Сотни тысяч выпускников не смогли подать на ПМЖ, так как программа не работала. Несмотря на теперь уже имевшийся опыт работы в Канаде, выпускников просто не приглашали на ПМЖ.

Чтобы как-то восполнить пробел в системе, министерство разрешило опять продлить открытую рабочую визу выпускника для тех, чьи разрешения на работу заканчиваются в период с 31 сентября 2021 года по 31 декабря 2022.

Начиная со 2 августа, выпускники, чьи рабочие разрешения либо уже закончились, или закончатся до 31 декабря 2022, имеют право ОПЯТЬ подать на дополнительное продление на еще 18 месяцев.

Таким образом, из-за пандемии, многим выпускникам посчастливилось получить разрешение на работу на целых 6 лет (!!!), в то время как их длительность учебы составляла только между 2-3 годами.

Тут-то как раз и пригодится выражение, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Если вам нужно продлить рабочую визу выпускника, с удовольствием вам поможем,

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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