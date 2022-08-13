Четыре рецепта мороженого, лето – время мороженого, как-никак

Четыре вкуснейших рецепта мороженого. Легко приготовить самим и угостить приятных гостей
Мороженое с малиной
Зачем нужно мороженое с малиной? Вот если у вас заболит нога или, не дай бог, флюс вскочит, то попросите любимого человека поднести мороженое собственноручного изготовления – как рукой хворь снимет.
Для мороженого с малиной нам потребуется:
- 2 стакана малины, собранной на собственном садовом участке (даже в Квебеке такие есть)
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки сахарного песка или сахарной пудры
- Пол-стакана сливок.
- Берём миксер, кладём в него ягоды малины, добавляем сахар, разбиваем в смесь яйцо и всё взбиваем хорошенько до получения однородной массы.
- Теперь добавляем взбитые заранее сливки и вместе взбиваем в миксере вновь секунд 30.
- А теперь разливаем смесь в формочке и ставим в холодильник (в морозильник) часа на три. Вот и готово мороженое малиновое.
Клюквенное мороженое
Клюква растёт на севере. Но больше всего клюквы собирают в США (что бы там не утверждали некоторые “историки” о центральной роли России в насыщении народов мира клюковой и бобровыми шляпами). На втором месте по сбору клюквы – Канада. Изможденные рабы, стоя по колено в холодной воде, собирают пригорошни клюквы. Изнуренные голодом, они не могут и ягодки сьесть, потому им барин приказывает петь, чтобы барской клюквы ни ягодка не пропала. А что поделать? Капитализм!
Ладно, страшилки пусть рассказывает на ночь другие газеты, а мы – люди не агрессивные, мы – сторонники миролюбивого человечества, поэтому мы переходим к мороженому из клюквы:
- На 250 граммов клюквы берем столько же сахарного песку, в два раза больше творога, поллитра жирных сливок и пару столовых ложек растертого миндаля. Можно добавить ещё две столовые ложки меда – очень приветствуется, но если мёда нет, то вздохнули и махнули рукой
- Измельчить клюкву в миксере (оставить несколько ягодок для украшения мороженого) и смешать с половиной сахара
- Взбить сливки в крутую пену
- Смешать сливки взбитые с творогом и второй половиной сахара – смешивать до тех пор, пока не получится густой крем
- Мед поместить в форму для мороженого, а потом поводить формой так, чтобы мед растекся по всем стенкам
- Посыпать ровным слоем (по возможности) мед тертым миндалем
- Сверху выложить нашу смесь из творога, сливок, сахара, клюквы
- Поставить в морозильник часа на три, а то и на пять
- Достать форму и опрокинуть. Если мороженое не выпадет (скорее всего, оно приморозилось), надо окунить форму в кипяток и тут же опрокинуть, тогда точно выпадет
- Украсить мороженое ягодками клюквы и сливками взбитыми
Мороженое с яблоками
Это мороженое детям не давать. Для детей другие лакомства предназначены. Потому что красное вино, что в рецепте этого мороженого присутствует, детишкам вредно. И не будем спорить.
Состав мороженого с яблоками:
- Вино красное — бутылка в 750 граммов
- Яблоки — 6-8 штук румяных, свежих
- Желтки — 6 штук
- Сахарный песок, а ещё лучше — сахарная пудра — стакана два
- Молоко — тоже стакана два
- Сливки — один стакан
- Корица — одна палочка
Готовим мороженое:
- Желтки и половину сахара (сахарной пудры) взбиваем.
- Кипятим молоко, как только закипело, вливаем яичную смесь с пудрой и взбиваем.
- Тут же ставим кастрюлю с горячей смесью в емкость с холодной водой и взбиваем до тех пор, пока смесь не остыла.
- Взбиваем отдельно сливки и добавляем их в смесь.
- Ставим смесь в морозильник на 5 часов, но каждый час помешиваем.
- Пока смесь застывает в морозильнике, варим резаные яблоки (кожура и семечки удалены) в вине, где размешана вторая половина сахара (сахарной пудры), до тех пор, пока жидкость не выварится наполовину.
- Добавляем яблоки (дав им остыть) в мороженую смесь за час до подачи на стол.
- Заливаем мороженое винным соусом, оставшимся от варки яблок.
Мороженое Сливки с клубникой
Замечательное мороженое, которое очень нравится детишкам.
Продукты:
- Берём четыре чашки сливок 2-3%,
- Полторы чашки гранулированного сахара
- Полторы чашки молока
- Три куриных яйца
- Две чашки клубники
Готовим мороженое:
- Взбиваем яйца, заливаем в них молоко, затем сливки, добавляем сахар.
- Размешиваем смесь очень тщательно и долго. Пробуем.
- Добавляем клубнику. Ставим в холодильник часа на два, если выдержите.
- Под чутким руководством, даже 12-летние детишки успешно справляются с изготовлением мороженого со сливками и клубникой.