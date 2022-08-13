Четыре рецепта мороженого, лето – время мороженого, как-никак

Четыре вкуснейших рецепта мороженого. Легко приготовить самим и угостить приятных гостей

Предлагаем вниманию читателей четыре рецепта мороженого. Далеко не самые сложные рецепты мороженого, но замечательные по вкусу. Детям много не давайте, а то охрипнут.

Мороженое с малиной

Зачем нужно мороженое с малиной? Вот если у вас заболит нога или, не дай бог, флюс вскочит, то попросите любимого человека поднести мороженое собственноручного изготовления – как рукой хворь снимет.

Для мороженого с малиной нам потребуется:

2 стакана малины, собранной на собственном садовом участке (даже в Квебеке такие есть)

1 яйцо

2 столовые ложки сахарного песка или сахарной пудры

Пол-стакана сливок.

Берём миксер, кладём в него ягоды малины, добавляем сахар, разбиваем в смесь яйцо и всё взбиваем хорошенько до получения однородной массы.

Теперь добавляем взбитые заранее сливки и вместе взбиваем в миксере вновь секунд 30.

А теперь разливаем смесь в формочке и ставим в холодильник (в морозильник) часа на три. Вот и готово мороженое малиновое.

Клюквенное мороженое

Клюква растёт на севере. Но больше всего клюквы собирают в США (что бы там не утверждали некоторые “историки” о центральной роли России в насыщении народов мира клюковой и бобровыми шляпами). На втором месте по сбору клюквы – Канада. Изможденные рабы, стоя по колено в холодной воде, собирают пригорошни клюквы. Изнуренные голодом, они не могут и ягодки сьесть, потому им барин приказывает петь, чтобы барской клюквы ни ягодка не пропала. А что поделать? Капитализм!

Ладно, страшилки пусть рассказывает на ночь другие газеты, а мы – люди не агрессивные, мы – сторонники миролюбивого человечества, поэтому мы переходим к мороженому из клюквы:

На 250 граммов клюквы берем столько же сахарного песку, в два раза больше творога, поллитра жирных сливок и пару столовых ложек растертого миндаля. Можно добавить ещё две столовые ложки меда – очень приветствуется, но если мёда нет, то вздохнули и махнули рукой

Измельчить клюкву в миксере (оставить несколько ягодок для украшения мороженого) и смешать с половиной сахара

Взбить сливки в крутую пену

Смешать сливки взбитые с творогом и второй половиной сахара – смешивать до тех пор, пока не получится густой крем

Мед поместить в форму для мороженого, а потом поводить формой так, чтобы мед растекся по всем стенкам

Посыпать ровным слоем (по возможности) мед тертым миндалем

Сверху выложить нашу смесь из творога, сливок, сахара, клюквы

Поставить в морозильник часа на три, а то и на пять

Достать форму и опрокинуть. Если мороженое не выпадет (скорее всего, оно приморозилось), надо окунить форму в кипяток и тут же опрокинуть, тогда точно выпадет

Украсить мороженое ягодками клюквы и сливками взбитыми

Мороженое с яблоками

Это мороженое детям не давать. Для детей другие лакомства предназначены. Потому что красное вино, что в рецепте этого мороженого присутствует, детишкам вредно. И не будем спорить.

Состав мороженого с яблоками:

Вино красное — бутылка в 750 граммов

Яблоки — 6-8 штук румяных, свежих

Желтки — 6 штук

Сахарный песок, а ещё лучше — сахарная пудра — стакана два

Молоко — тоже стакана два

Сливки — один стакан

Корица — одна палочка

Готовим мороженое:

Желтки и половину сахара (сахарной пудры) взбиваем. Кипятим молоко, как только закипело, вливаем яичную смесь с пудрой и взбиваем. Тут же ставим кастрюлю с горячей смесью в емкость с холодной водой и взбиваем до тех пор, пока смесь не остыла. Взбиваем отдельно сливки и добавляем их в смесь. Ставим смесь в морозильник на 5 часов, но каждый час помешиваем. Пока смесь застывает в морозильнике, варим резаные яблоки (кожура и семечки удалены) в вине, где размешана вторая половина сахара (сахарной пудры), до тех пор, пока жидкость не выварится наполовину. Добавляем яблоки (дав им остыть) в мороженую смесь за час до подачи на стол. Заливаем мороженое винным соусом, оставшимся от варки яблок.

Мороженое Сливки с клубникой

Замечательное мороженое, которое очень нравится детишкам.

Продукты:

Берём четыре чашки сливок 2-3%,

Полторы чашки гранулированного сахара

Полторы чашки молока

Три куриных яйца

Две чашки клубники

Готовим мороженое:

Взбиваем яйца, заливаем в них молоко, затем сливки, добавляем сахар. Размешиваем смесь очень тщательно и долго. Пробуем. Добавляем клубнику. Ставим в холодильник часа на два, если выдержите. Под чутким руководством, даже 12-летние детишки успешно справляются с изготовлением мороженого со сливками и клубникой.