Каковы основные проблемы ипотечных клиентов в настоящее время?

Текущая ситуация с кредитами приводит к тому, что многие существующие домовладельцы задаются вопросом, является ли краткосрочный вариант лучшей идеей, чем пятилетний фиксированный срок, когда наступает время продления – и это может быть серьезным шагом, основанным на прогнозах экспертов по экономике.

Текущая ситуация с кредитами приводит к тому, что многие существующие домовладельцы задаются вопросом, является ли краткосрочный вариант лучшей идеей, чем пятилетний фиксированный срок, когда наступает время продления – и это может быть серьезным шагом, основанным на прогнозах экспертов по экономике.

Это по словам Джесси Абрамса, соучредителя и генерального директора брокерской компании Homewise Solutions, то, что вопросы о том, что произойдет с ипотечными кредитами клиентов, когда они будут продлены, являются одними из самых распространенных вопросов, с которыми в настоящее время сталкивается его команда.

“Исходя из того, что говорят главные экономисты, и макроэкономических факторов, ведущих к рецессии, возможно, было бы лучше перейти к краткосрочному фиксированному, например, на один, два или три года”, – сказал он. “Мы также уведомляем о том, что ожидается рост переменных ставок, поэтому следует проявлять осторожность”.

Абрамс отметил, что если срок действия ипотеки будет продлен менее чем через год, заемщикам грозит более низкий штраф, основанный на разнице в процентных ставках (IRD), а это означает, что домовладельцам может быть выгодно заключить более короткий фиксированный контракт сейчас.

Учитывая заметное охлаждение, охватившее рынок жилья Канады в последние месяцы, поскольку процентные ставки продолжают расти, можно предположить, что новые покупатели предпочитают не делать решительный шаг и не участвовать в торгах на недвижимость. Напротив, Абрамс сказал: “Значительный интерес к покупке жилья сохраняется среди когорты покупателей, впервые пришедших на рынок, особенно с учетом того, что некоторые из более напряженных рыночных условий последних лет сошли на нет.

Поскольку неопределенность вокруг будущего жилищного и ипотечного рынков Канады продолжает нарастать, Абрамс подчеркнул важность того, чтобы брокеры постоянно фокусировались на правильном решении для своих клиентов и имели четкое представление о том, что они могут себе позволить, а что нет.

По его словам, главное, о чем брокеры должны помнить в настоящее время, – это вопрос о том, приносит ли предложение или решение пользу клиенту. “Всегда оставайтесь сосредоточенными как на краткосрочной, так и на долгосрочной перспективе”, – сказал он. “Предлагая ипотечный продукт и определяя его доступность, будьте уверены, что клиент удовлетворен своими общими обязательствами и может ли это стать проблемой для него в будущем”.

Вопрос о том, какую траекторию примет рынок жилья Канады в ближайшие месяцы, волнует многих домовладельцев, потенциальных покупателей и наблюдателей за рынком, особенно в связи с очередным объявлением ставки Банка Канады, которое должно состояться в первую неделю сентября.

Времена низких ставок по займам давно прошли. В то время как центральный банк сохранял свою базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0,25% в течение первых почти двух лет пандемии COVID-19, с тех пор эта ставка взлетела до 2,5%, поскольку Банк борется с обостряющимся инфляционным кризисом.

Хотя Абрамс сказал, что ожидает, что третий квартал 2022 года будет медленным, он сказал, что в 4 квартале есть потенциал для повышения интереса к рынку со стороны новых покупателей.

“Конечно, канадцы делают все возможное, чтобы сохранить свои дома, но с огромным количеством заемщиков, выбравших переменную ставку в прошлом году, мы находимся не в нормальных обстоятельствах”.

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С уважением, Лев Голберг

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