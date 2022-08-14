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Общество Дети, семья Родители арестованы при попытке спасти детей из забаррикадированной школы

Родители арестованы при попытке спасти детей из забаррикадированной школы

Olga Fedak Авг 13, 2022 Дети, семья, Новости Америки, Образование, Происшествия Оставить комментарий 54 Просмотров

Некоторые американские школы получат оружие и запас боеприпасов.

В пятницу утром в одну из школ Аризоны попытался проникнуть вооруженный мужчина. Ему не удалось попасть в здание – персонал школы спугнул его ещё до прибытия полиции и других тревожных служб.

Несмотря на то, нарушитель убежал, школа города Эль-Миража была заблокирована, а полиция начала проверку здания.

В школе был обнаружен подозрительный пакет. Были вызваны саперы, а детей перевели в другую часть здания.

Примерно в это же время к школе начали стекаться родители, желая поскорее забрать своих детей. Они добавили, что не особо доверяют полиции безопасность своих детей, особенно после событий в Техасе, когда сотни сотрудников правоохранительных органов в городе Увальде бездействовали более часа, когда вооруженный преступник убил двоих учителей и 19 учеников. Многие родители посчитали, что могут лучше защитить своих детей.

Вскоре подозрительный пакет был проверен и объявлен безопасным, однако детей выпускать со школы не спешили.

Один из родителей не выдержал и просочился мимо полиции. Он попытался войти в здание школы. Однако полицейские не дали возможности отцу стать героем и спасти детишек – мужчина был мгновенно арестован. Во время задержания из его одежды выпал пистолет.

Ему на помощи поспешили ещё двое родителей – мужчина и женщина. Они попытались освободить задержанного от удерживающих его полицейских, а также поднять его пистолет. Оба получили удар электрошоком. Женщине после этого потребовалась медицинская помощь.

Родитель с пистолетом получил обвинение в хранении оружия — оружие запрещено на территории школы — и обвинение в хулиганстве. Какие обвинения будут предъявлены родителям, которые получили удар электрошокером, пока неизвестно.

Позднее полиции удалось разыскать мужчину, который самым первым пытался проникнуть в школу и собственно провоцировал всю эту историю. Его осмотрели специалисты по психическому здоровью. Вопрос, какие ему предъявить обвинения, пока находится “на рассмотрении”.

Лейтенант полиции Эль-Миража Джимми Чавес сообщил, что как отец он понимает стремление родителей защитить своих детей. Но он акцентировал внимание, что “родители должны понимать, что, когда школа заблокирована и на месте происшествия работают правоохранительные органы, никого не пустят в здание”.

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