Родители арестованы при попытке спасти детей из забаррикадированной школы

Некоторые американские школы получат оружие и запас боеприпасов.

В пятницу утром в одну из школ Аризоны попытался проникнуть вооруженный мужчина. Ему не удалось попасть в здание – персонал школы спугнул его ещё до прибытия полиции и других тревожных служб.

Несмотря на то, нарушитель убежал, школа города Эль-Миража была заблокирована, а полиция начала проверку здания.

В школе был обнаружен подозрительный пакет. Были вызваны саперы, а детей перевели в другую часть здания.

Примерно в это же время к школе начали стекаться родители, желая поскорее забрать своих детей. Они добавили, что не особо доверяют полиции безопасность своих детей, особенно после событий в Техасе, когда сотни сотрудников правоохранительных органов в городе Увальде бездействовали более часа, когда вооруженный преступник убил двоих учителей и 19 учеников. Многие родители посчитали, что могут лучше защитить своих детей.

Вскоре подозрительный пакет был проверен и объявлен безопасным, однако детей выпускать со школы не спешили.

Один из родителей не выдержал и просочился мимо полиции. Он попытался войти в здание школы. Однако полицейские не дали возможности отцу стать героем и спасти детишек – мужчина был мгновенно арестован. Во время задержания из его одежды выпал пистолет.

Ему на помощи поспешили ещё двое родителей – мужчина и женщина. Они попытались освободить задержанного от удерживающих его полицейских, а также поднять его пистолет. Оба получили удар электрошоком. Женщине после этого потребовалась медицинская помощь.

Родитель с пистолетом получил обвинение в хранении оружия — оружие запрещено на территории школы — и обвинение в хулиганстве. Какие обвинения будут предъявлены родителям, которые получили удар электрошокером, пока неизвестно.

Позднее полиции удалось разыскать мужчину, который самым первым пытался проникнуть в школу и собственно провоцировал всю эту историю. Его осмотрели специалисты по психическому здоровью. Вопрос, какие ему предъявить обвинения, пока находится “на рассмотрении”.

Лейтенант полиции Эль-Миража Джимми Чавес сообщил, что как отец он понимает стремление родителей защитить своих детей. Но он акцентировал внимание, что “родители должны понимать, что, когда школа заблокирована и на месте происшествия работают правоохранительные органы, никого не пустят в здание”.