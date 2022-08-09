Американские школы получат винтовки AR-15

А в то же время Канада готовится запретить ввоз оружия.

Школы одного из округов Северной Каролины получат винтовки AR-15 “в качестве дополнительной меры безопасности”. Решение было принято школьными чиновниками и шерифом округа Мэдисон Бадди Харвудом.

Их идея заключается в том, что наличие в школе оружия поможет предотвратить катастрофу вроде той, что произошла в мае в техасской школе. Тогда из-за стрельбы погибли 19 детей и два учителя.

До начала учебного года каждая из шести школ округа получит по одной полуавтоматической винтовке. Оружие будет храниться в сейфе. Там же будут спрятаны боеприпасы и инструменты для взлома забаррикадированных дверей.

Суперинтендант школ округа Мэдисон Уилл Хоффман сообшил, что школьные администрации регулярно встречаеются с местными правоохранительными органами, в том числе с Харвудом, для обсуждения обновленных мер безопасности.

Харвуд акцентировал внимание, что сотрудники школ округа обучались работе с оружием у инструкторов из Технического колледжа Эшвилл-Банкомб.