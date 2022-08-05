Парламент не спросили: Канада запрещает ввоз ручного оружия с 19 августа

Федералы также выделили деньги Квебеку на борьбу с оружием.

Правительство Канады готовится запретить ввоз запрещенного к использованию оружия с 19 августа. Министр общественной безопасности Марко Мендичино и министр иностранных дел Мелани Джоли объявили в пятницу, что федеральное правительство решило ввести запрет на ввоз без одобрения парламента. Они стремятся внести изменения в политику посредством нормативных ограничений.

По словам правительства, эта мера не позволит “почти всем” физическим и юридическим лицам ввозить в Канаду пистолеты.

Министры объяснили, что этот шаг является временной мерой и будет отменён после того, как за запрет ввоза проголосует парламент. Однако нововведение позволит реализовать запрет гораздо быстрее.

Детали предстоящих нормативных ограничений еще не обнародованы. Но Джоли сообщила, что будет использовать свои полномочия министра иностранных дел, чтобы отклонять любые заявки на получение разрешений на экспорт или импорт, ссылаясь на соображения безопасности.

“Работая с Марко, мы пришли к идее создания этой новой системы требования разрешений, но тем временем мы будем отказывать в любых разрешениях от любых коммерческих организаций или людей, желающих ввезти пистолеты в Канаду, — сказала Джоли. – Вот как творчески мы работали, и именно поэтому мы говорим сегодня о запрете на импорт”.

В конце мая либералы представили законопроект C-21 – закон, который, если он будет принят, еще больше ограничит легальный доступ к ручному оружию в Канаде. Законопроект включает в себя специальный раздел, который не предусматривает полного запрета, вместо этого выбирая общенациональную “заморозку” продажи, покупки или передачи оружия в Канаде, что позволяет нынешним законным владельцам сохранить свое оружие.

Либералы решили ускорить запрет на ввоз потому что сразу после обьявления о законопроекте C-21 в Канаде начался “всплеск” закупок оружия.