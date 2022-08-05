Лев Голберг – 100% защита ваших интересов при покупке недвижимости

100% защита Ваших интересов !!!

Владение недвижимостью — это гарантия сохранения и преумножения вашего капитала.

Будь то крыша над головой, квартира на сдачу в аренду, доходный многоквартирный дом или chalet.

И в данный период времени, и в будущем, это приносит и принесёт вам определённую прибыль.

Рынок жилья всегда очень динамичен, и зависит от многих факторов.

И в каждом отдельном случае покупки или продажи желательно хорошо разбираться во всех аспектах и нюансах етого процесса.

Ведь инвестиции в недвижимость — это практически самое дорогое вложение своих средств.

Для этого и есть такая профессия — брокер, который, обладая знаниями и опытом, сможет подсказать необходимый район и обьект,

просчитать целесообразность и выгоду вложения, вовремя предостеречь от непредвиденных расходов и указать на риски, которые могут возникнуть.

А для этого, конечно же, необходим богатый опыт, который был накоплен за более, чем 20 лет работы.

Свыше 1000 довольных клиентов, доверивших мне возможность представлять их интересы.

Свыше 1000 семей, доверие которых было оправдано.

Ибо, каждая сделка уникальна, и в каждом случае были приложены и прилагаются максимальные усилия для достижения результата.

Результата, который приводит к повышению вашего благосостояния.

Вы можете рассчитывать на меня.

А с моей стороны — это всесторонняя защита Ваших интересов !

е-майл : lev.golberg@century21.ca

Вебсайт : quebec.c21.ca/lev-golberg

Телефон : (514) 889-3595

Более 20 лет на рынке недвижимости, работаю на 4 языках: Francais, English, Русский, Hebrew