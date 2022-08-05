Почему погибла цивилизация народа Майя

Причины гибели цивилизации Майя – климатические изменения, вызвавшие опустошительную многолетнюю засуху

Почему погибла цивилизация Майя? Основная причина – повышение температуры и вызванная этим явлением засуха.

Многие считают, что империю Майя сгубило нашествие европейцев, которые огнём и мечом прошлись по американским землям и разгромили цивилизацию.

Но хотя приход испанцев действительно сопровождался насилием и жестокостями, само царство Майя погибло ещё до открытия континента европейцами.

В ходе исследований восьмивековой истории государства Майя, проведённых мексиканскими и американскими учёными (в первую очередь в районе мексиканского штата Юкатан, были с достаточной степенью достоверности установлены исторические факты. Юкатан был важнейшим политическим центром, центральным районом цивилизации Майя с примерно 1220 года по примерно 1440 год, когда в результате войны, причины которой нам точно неизвестны, столица империи, город Майяпан, был разрушен.

Но многое указывает на то, что в начале 15 века район охватила серьёзнейшая засуха, вызванная резким повышением температуры воздуха во всей Центральной Америке. Урожаи резко упали. По всей видимости, голодали целые районы. Началась борьба за источники пресной воды, а силы, удерживающие основные колодцы, озёра, реки, подвергались постоянному военному давлению со стороны тех, у кого воды не было. Именно климатические изменения в регионе и привели к падению цивилизации, считают многие современные учёные.

Засуха завершилась примерно к середине 15 века, но на восстановление разорённой страны потребовались десятилетия, так как жить в разрушенных городах было невозможно. Скорее всего, масса населения мигрировала к морю.

Сельское хозяйство было достаточно развито, но технологии не позволяли быстро приспособиться к отстутствию воды – не было возможности рыть глубочайшие колодцы или проводить многокилометровые акведуки.

Именно поэтому, когда испанцы пришли на эти земли, они встретились с империей, которая ещё не оправилась от упадка, в которой продолжались гражданские войны, где каждый район воевал за себя, где центральная власть была слаба.

Так что, по всей видимости, именно климатические изменения на локальном уровне привели к гибели цивилизации Майя. Стоит ли нам опасаться похожего сценария? Поумнели ли люди? Судя по желанию отдельных лиц развязывать и вести опустошительные войны, в умах вождей с тех пор мало что изменилось.