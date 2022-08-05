Ремонт туннеля Лафонтен затягивается ещё на год

Мосты тоже строятся медленно.

Проект ремонта туннеля на Южный берег был запущен в 2020 году. Тогда министерство транспорта Квебека заявило, что потребуется четыре года, чтобы восстановить стены и крышу стареющего туннеля Лафонтен, построенного в 1967 году.

Однако министр транспорта Франсуа Бонардель сообщил, что после начала работ инженеры обнаружили, что туннель находится в худшем состоянии, чем ожидалось.

“Это похоже на старый дом, — объяснил Бонардель на брифинге в четверг. – Вы начинаете открывать стены и сталкиваетесь с серьезными проблемами”.

Подрядчикам придется добавить дополнительный слой бетона со всех сторон туннеля. Инженеры построят новый туннель внутри существующего, чтобы он прослужил дольше. В проект также включена противопожарная защита туннеля, чтобы избежать повторения инцидентов с возгораниями.

“По всем этим причинам, — сказал руководитель проекта Николас Марголофф, — нам пришлось перевести проект на новый уровень”.

Общая стоимость ремонта выросла в 1.2 до 2.1 миллиарда долларов, а сроки работ продлеваются на целый год.

В течение первых 18 месяцев все туннельные полосы, которые обычно использовались для проезда на Южный берег, будут закрыты.

Движение транспорта к Южному берегу будет перенаправлено на другую сторону туннеля. Там будет организовано двустороннее движение — одна полоса движения будет направлена ​​на юг, а две полосы движения — в сторону Монреаля. В 2023 году будет использована та же схема, но для ремонта второй половины тоннеля.

Чтобы уменьшить пробки, создаются автобусные маршруты, выделенные полосы для автобусов, а также дополнительные парковки для общественного транспорта на Южном берегу. Часть трафика будет перенаправлена ​​на мост Жака-Картье.

В Минтрансе уверяют, что больше сюрпризов в проекте не будет.

Частичное закрытие туннеля начнется в ноябре, сразу после провинциальных выборов.