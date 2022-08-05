Любовь к игрушкам или Самый необычный коллекционер Монреаля

Что вы коллекционируете? Где храните собранные вами экспонаты? Сколько их? Знакомим вас с самым удивительным коллекционером нашего города

Когда девять лет назад Эрик Равенелл купил у кого-то коробку комиксов, на дне валялось несколько маленьких игрушек 80-х годов, ничего особенного для коллекционера комиксов, коим он являлся. “Я подумал, что они будут хорошо смотреться на полке, – вспоминает он, – поэтому я достал их и подумал о старых игрушках, которые были у меня дома у мамы, и принес в свой гараж и поместил на эту же полку. Не успел он опомниться, как оказался на eBay в поисках старой игрушки Годзиллы, с которой играл в детстве. С этого момента идея просто привалила меня, как снежный ком!”

Работая управляющим компанией, владеющей большим количеством недвижимости в Вест-Энде, Равенелл проводит большую часть своих дней, решая большие и малые проблемы, связанные с подрядчиками, сотрудниками, высшим руководством и примерно 300 арендаторами. Рослый, татуированный и бородатый парень с приветливой улыбкой… Людям, с которыми он имеет дело, трудно представить, что он владеет одной из самых больших частных коллекций игрушек, которую только можно себе представить.

Жителю Ласалля принадлежит около 10 000 игрушек, все они с любовью и заботой расставлены в его гараже, который является некой меккой для фанатов G.I. Joe, которых по всему миру насчитываются просто-таки легионы. С 1982 по 1999 год было выпущено 514 различных G.I. Joe, и у него их около 480, и все они стоят на страже над гигантским авианосцем G.I. Joe.

Есть также множество Трансформеров, видеоигр первого поколения и множество других игровых наборов, часть его растущей коллекции, которая в основном охватывает период с 1970-х до середины 90-х. “По сути, они состоят из тех, которые я любил и с которыми играл, и тех, которые я хотел иметь, но мне сказали ”нет”, потому что это было слишком дорого”. И ни один экспонат из коллекции не продается. “Нет. Это мое, чтобы оставить себе.”

Равенелл потратил годы на путешествия, чтобы пополнить свою коллекцию, посещая большие и маленькие выставки игрушек, гаражные распродажи, блошиные рынки, сайты онлайн-торговли и многое другое, а в 2017 году совместно с двумя друзьями запустил знаменитую выставку коллекционных товаров K-Town в Канаваке. (Он также был продавцом игрушек в Marché Underground в Сен-Анри, но не мог пополнить свои запасы во время пандемии из-за отсутствия поездок, выставок и блошиных рынков.)

Его последнее, невероятно успешное шоу в спортивном комплексе Канаваке в апреле, по его же словам, было организовано быстро и слаженно. Интерес к коллекции был налицо, выставка K-Town Expo привлекла более 2000 человек. Теперь, когда жизнь немного вернулась в нормальное русло, он возобновит свои обычные поездки на несколько небольших выставок игрушек в месяц и ежегодные поездки на выставку игрушек в Чикаго.

По иронии судьбы, когда его дети были маленькими, они проявляли “абсолютный нулевой интерес” к сокровищнице в их собственном доме. “Когда их друзья приходили и видели коллекцию, мои дети говорили: “Ах, это просто старые игрушки моего отца’. Я понимаю, кого волнуют старые картриджи Super Nintendo, когда у тебя наверху есть PlayStation?”

А еще у Равенелла нет автомобиля, чему он искренне рад. Потому что гараж – это то место, по соглашению с его женой, за пределы которого коллекция не должна проникать.