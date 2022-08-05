RBC Economics – консервативный и относительно точный источник прогнозов рынка жилья — недавно опубликовал отчет, в котором содержится прогноз к 12-процентной коррекции цен на рынке жилья по сравнению с пиком прошлого февраля к следующей зиме.

Вниманию домовладельцев: стоимость того, что, вероятно, является самой крупной инвестицией, которую вы когда-либо сделали, падает.

Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что владение домом, вероятно, остается лучшей инвестицией, которую вы когда-либо сделаете в долгосрочной перспективе.

Оценки того, насколько сильно упадут цены на жилье в краткосрочной перспективе, зависят от факторов, специфичных для типа жилой недвижимости и местоположения.

RBC Economics – консервативный и относительно точный источник прогнозов рынка жилья — недавно опубликовал отчет, в котором содержится прогноз к 12-процентной коррекции цен на рынке жилья по сравнению с пиком прошлого февраля к следующей зиме.

“Мы бы сказали, что разворачивающийся экономический спад следует рассматривать как долгожданное охлаждение после двухлетнего безумия, которое легло огромным финансовым бременем на многих новых домовладельцев и сделало мечты о собственности более труднодостижимыми”, – написал в отчете помощник главного экономиста RBC Роберт Хог.

Это слабое утешение для домовладельцев, наблюдающих, как их инвестиции сокращаются из-за оценки, которой на самом деле никогда не было. В средствах массовой информации появляется много историй о том, как домовладельцы продают жилье ниже произвольной запрашиваемой цены и называют разницу убытком; как будто это деньги в банке.

И именно поэтому это называется коррекцией; возвращение цены актива к его реальной внутренней стоимости. Экономисты из Канадской ипотечной и жилищной корпорации (CMHC) уже давно говорят, что средняя цена среднего дома стабильно росла по крайней мере на пять процентов каждый год в течение любого 25-летнего периода со времен Второй мировой войны, и нет никаких предвидимых причин для того, чтобы в будущем что-то изменилось.