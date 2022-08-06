Безработица в Квебеке достигла рекордно низкого уровня

Безработных в Квебеке всё меньше, а предприниматели ищут работников

На конец июля в Квебеке общий уровень безработицы достиг 4,1 процента. Самый низкий процент за всю послевоенную историю.

Согласно данным Управления Статистики Канады (Statistique Canada), в июле уровень безработицы в Квебеке вновь снизился. На сей раз, в провинции на конец месяца 4,1% безработных из числа работоспособных и желающих работать лиц, что на 0,2% меньше, чем на конец предыдущего месяца. И таким образом, уровень безработицы снизился до рекордно низкого со времён окончания Второй мировой войны. Отрадно, что тенденция к снижению безработицы сохраняется вот уже четыре месяца, хотя последние цифры свидетельствуют о снижении темпов расширения рынка труда.

Всего в июне количество рабочих мест выросло на 3700, хотя в этом же месяце неполный рабочий день работали на 8100 человек меньше, чем в июне (на 0,1% человек меньше в сравнению с июнем).

В июне в Квебеке было занято меньше работников по сравнению с июнем на работах, связанным с обслуживанием общества – на 14 тысяч работников сократилось число учителей. В торговле тоже наблюдается сокращение рабочих мест: в июне 12 тысяч работников этой отрасли из неё ушли по разным причинам.

В любом случае, Управление Статистики констатирует рекордно низкий уровень безработицы в Квебеке. Самый большой процент безработных – в Монреале, где не имеют работу и ищут её 4,7% работоспособных лиц.

На общеканадском уровне ситуация тоже неплоха, хотя в Онтарио количество безработных выросло за последний месяц на 0,2% и достигло 5,3% (в районе Большого Торонто эта цифра ешё выше и достигает 5,7%, хотя это тоже рекордно низкий уровень безработицы для провинции и для города Торонто.

С другой стороны, в Канаде наблюдается устойчивая тенденция к усилению поиска работников многичисленными предприятиями. Два из каждых пяти предприятий намериваются увеличивать число работников и набирать их в значительном числе осенью этого года. Больше всего сегодня требуются работники в сфере маркетинга, в юриспруденции, в финансах и бухгалтерии. 73% работодателей собираются принять на работу новичков в отрасли, но 23% возьмут лишь опытных и зарекомендовавших себя работников.

Любопытно, что 42% работодателей во время проведения опроса сотрудниками Управления статистики заявили, что собираются повысить зарплату новым работникам, 34% согласились с тем, чтобы их работники по возможности работали дистанционно а 31% готов снизить требования к профессиональным знаниям и умениям нанимаемых работников.

В опросе предпринимателей приняли участие 575 владельцев предприятий и начальников отделов кадров. Управление Статистики считает, что представленные им цифры соответствуют реальности.