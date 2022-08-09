Американцы заволновались о здоровье Байдена после его выхода на публику

Пользователи YouTube выразили беспокойство о состоянии здоровья президента США Джо Байдена, появившегося на публике после перенесенного коронавируса.

Об этом 8 августа посетители видеохостинга YouTube рассказали в комментариях под роликом с брифингом, в котором принимал участие Байден.

Брифинг был посвящен ликвидации последствий наводнения в Кентукки. Пользователи видеохостинга отметили, что президент кашлял без остановки.

«Байден успел покашлять на все, что было в этой комнате», — заметил комментатор.

«Он выглядит таким слабым», — написал другой пользователь.

«Похоже ему требуется больше времени на восстановление от болезни, чем Трампу», — подчеркнул еще один пользователь видеохостинга.

«Он же всех вокруг заразит», — возмутился очередной зритель.

«Разве он не должен быть в маске? У него только что был Ковид, он кашляет!», — написал еще один пользователь YouTube.

«Почему он кашляет, а затем протягивает руку, в которую только что покашлял, человеку рядом с ним?» — поддержал другой комментатор.

Напомним, Байден заразился коронавирусом около двух недель назад. Президент поправился, но затем снова сдал положительный тест на коронавирус. Во время болезни Байден работал из Белого дома и находился на самоизоляции. Байден сдавал тест на коронавирус несколько раз. В воскресенье, 7 августа тест Байдена оказался отрицательным второй раз, после чего врач разрешил ему вернуться к очной форме работы.