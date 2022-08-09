В Японии поставили новый рекорд скорости квантового процессора

Новый сверхбыстрый квантовый процессор создали японский физики, 8 августа сообщает пресс-служба Национальных институтов естественных наук Японии (NINS).

«Физики уже два десятка лет ускоряют работу кубитов для снижения вероятности того, что случайные шумы породят сбои в их работе. Сверхбыстрая скорость исполнения логических операций, на расчет каждой из которых уходит всего 6,5 наносекунд, позволяет осуществлять вычисления примерно на два порядка быстрее, чем возникают шумы в работе кубитов. В теории, это позволяет игнорировать их действие на компьютер», — говорится в пресс-релизе.

Кубиты — это квантовые аналоги компьютерных битов. В то время как обычные компьютеры работают на полупроводниковой базе, современные кубиты построены на базе сверхпроводников, одиночных атомов или ионов.

Японские исследователи во главе с профессором Национального института естественных наук в Окадзаке Кендзи Омори, создала квантовый компьютер на базе холодных атомов. Роль квантовых частиц в этом случае играют так называемые атомы Ридберга — атомы рубидия-87 в возбужденном состоянии.

Впервые атомы Ридберга были использованы в технологии квантовых компьютеров в 2017 году в Гарварде. Японским физикам удалось усовершенствовать технологию и сократить время отклика кубита до 6,5 наносекунд, что на данный момент является рекордной величиной.