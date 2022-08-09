Польша отказала британскому экс-премьеру Джонсону в запланированном визите

Запланированный визит экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Польшу был отменен после заявления Варшавы о том, что у премьера Матеуша Моравецкого нет времени с ним встречаться, сообщило агентство Bloomberg 8 августа.

Великобритания и Польша обсуждали несколько вероятных дат для проведения визита. По предварительной договоренности мероприятие должно было состояться 8 августа. Еще на прошлой Джонсон полагал, что визит состоится в оговоренное время.

«К разочарованию команды Джонсона, офис Моравецкого уведомил, что польский лидер не в состоянии встретить его 8 августа и вряд ли сможет найти время прежде, чем Джонсон покинет офис в сентябре», — сообщили в агентстве.

В агентстве со ссылкой на источники сообщают, что команда Джонсона также обратилась в Белый дом с запросом по поводу последнего телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Однако ни Вашингтон, ни Лондон не смогли найти время для Джонсона.

Подавший в отставку бывший премьер-министр Великобритании также надеется на телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном на этой неделе.

Напомним, Борис Джонсон, ставший премьер-министром в 2019 году, заявил об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании 7 июля. Он будет выполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.