Особняк в Квебеке стоимостью 40 миллионов долларов выставлен на рынок

Его называют самым дорогим объектом недвижимости, когда-либо выставлявшимся на платформе недвижимости Centris в Квебеке, и его стоимость составляет 39,9 миллиона долларов.

Поместье площадью 18 880 квадратных футов, расположенное примерно в двух часах езды к северу от Монреаля, недалеко от горнолыжного курорта Мон-Трамблан, занимает 52 акра земли и располагает шестью спальнями, семью ванными комнатами, винным погребом, способным вместить 1000 бутылок, собственным спа-салоном и лифтом.

Недвижимость дебютирует на рынке в то время, когда на многих рынках жилья по всей стране наблюдается спад активности продаж, но, по словам брокера недвижимости, это явление не распространяется на рынок элитного жилья.

“На самом деле то, что мы читаем в газетах, не влияет на Мон-Тремблан и особенно на озеро Тремблан”, – сказал Пол Далбек, брокер Royal LePage в Mont-Tremblant Real Estate.

“Озеро Тремблан – одно из самых красивых и дорогих – я думаю, это первое или второе по стоимости – озеро в Квебеке. Это прекрасно.”

Он сказал, что для того типа покупателей, которые рассматривают недвижимость в этой ценовой категории, процентные ставки, по сути, не имеют значения.

“Люди, которые обычно покупают такие дома, платят наличными”, – сказал он. “Нет никакого финансирования такой недвижимости”.

“На этих людей не влияют высокие процентные ставки. Во-первых, процентные ставки невысоки – даже если они поднимутся до четырех или пяти процентов, это не высокая процентная ставка”.

Хотя он не стал раскрывать никакой информации о продавцах недвижимости, он добавил, что этот тип покупателей, вероятно, уже владеет несколькими домами.

“Определенно, целевой покупатель – это тот, кто собирается [покупать свой] второй, третий или четвертый дом. Бывает трудно сказать, кто его купит. …Это могут быть канадцы, европейцы или американцы, но обычно эти люди являются транснациональными корпорациями. Они любят Квебек и любят большие объекты недвижимости”, – сказал Далбек.

По словам Дальбека, одним из привлекательных аспектов расположения отеля является тот факт, что он находится недалеко от международного аэропорта Мон-Трамблан, так что “люди, у которых есть частный самолет, могут добраться до дома, знаете ли, за 40 минут”.

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Ольга Успенская

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