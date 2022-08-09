Самый жаркий месяц в мире за всю историю наблюдений

Метеорологи утверждают, что июль 2022 стал самым жарким за всю историю наблюдений за погодой

Самый жаркий месяц в истории. Но сложно сказать, идёт ли речь о глобальных климатических изменениях или о типичных случайных отклонений от нормы.

Всемирная метеорологическая организация, штаб-квартира которой находится в Женеве и которая работает под эгидой ООН, опубликовала данные измерений температуры на планете за июль месяц. Согласно этим данным, поставлен всемирный рекорд высоких температур. Опубликованные данные, конечно, не стали ни для кого сюрпризом, так как горячие температуры испытали на себе многие.

В принципе, июль 2019 года был почти таким же жарким, а на третьем месте за всю историю наблюдений находится 2016 год. Как видим, самые жаркие температуры в мире зафиксированы в последние годы.

Согласно данным отчёта, температура повышается в среднем на 0.4 градуса в год, несмотря на то, что ряд природных явлений, которые наблюдаются всё чаще (новые течения, ураганы, торнадо), способствуют незначительным понижениям температур в отдельных регионах, что влияет и на общие данные.

Но в июле 2022 года некоторые районы планеты были необычно холодными – юг Африки, юг Индии, значительная часть Центральной Азии, большая часть Австралии, бассейн Индийского океана.

Высокие температуры привели к засухе в разных странах мира, но на востоке России, на севере Китая и в прибрежных районах Индийского океана Африки было необычайно влажно.

Что касается Квебека и Канады, июльские температуры находились в пределах средне-годовых, а вот начало августа выдалось более жарким, чем обычно, хотя несколько дней ещё не позволяют сделать выводы о том, будет ли август рекордно жарким или нет. По меньшей мере, в последние дни в Квебеке регистрируются температуры немного ниже стандартных для августа.