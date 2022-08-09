Подписаться на рассылку
  ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
  Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина COVID-19 В новом учебном году ношение масок в школах Квебека не будет обязательным
masques
Конец маскам на уроках! Фото Шанталь Пуарье, архивы канадской прессы.

В новом учебном году ношение масок в школах Квебека не будет обязательным

Megan Jorgensen Авг 9, 2022 COVID-19, Дети, семья, Здоровье, медицина, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля, Образование, Общество, Хорошие новости Оставить комментарий 17 Просмотров

Министерство Образования Квебека уведомляет, что в предстоящем учебном году маски в школах Квебека носить необязательно

В наступающем учебном году школьники Квебека не будут обязаны носить маски во время нахождения в школе.

Школьники не будут обязаны носить маски на уроках, на переменах, на школьном дворе, во время проведения различных мероприятий и во время поездок на школьных автобусах. Нет необходимости надевать маску и при посещении медработника, если приём имеет место в школе.

Министерство, впрочем, сделало оговорку, предупредив, что решение может быть пересмотрено, если ситуация с Ковидом ухудшится, но в настоящее время пандемия идёт на спад, случаев госпитализации и кончин всё меньше, и службы здравоохранения Квебека считают, что оснований для беспокойства в этом отношении нет.

Напомним, что маски в школах были отменены 14 мая этого года, но было разъяснено, что решение о ношении масок в новом учебном году будет принято не ранее августа, что и было сделано только что.

У соседей – в Онтарио, школьники тоже не обязаны носить маски.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2022, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal