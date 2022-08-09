В новом учебном году ношение масок в школах Квебека не будет обязательным

Министерство Образования Квебека уведомляет, что в предстоящем учебном году маски в школах Квебека носить необязательно

В наступающем учебном году школьники Квебека не будут обязаны носить маски во время нахождения в школе.

Школьники не будут обязаны носить маски на уроках, на переменах, на школьном дворе, во время проведения различных мероприятий и во время поездок на школьных автобусах. Нет необходимости надевать маску и при посещении медработника, если приём имеет место в школе.

Министерство, впрочем, сделало оговорку, предупредив, что решение может быть пересмотрено, если ситуация с Ковидом ухудшится, но в настоящее время пандемия идёт на спад, случаев госпитализации и кончин всё меньше, и службы здравоохранения Квебека считают, что оснований для беспокойства в этом отношении нет.

Напомним, что маски в школах были отменены 14 мая этого года, но было разъяснено, что решение о ношении масок в новом учебном году будет принято не ранее августа, что и было сделано только что.

У соседей – в Онтарио, школьники тоже не обязаны носить маски.